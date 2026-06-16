Ontinyent refuerza la oferta lúdica de la Publicació de Festes con música en directo en la Glorieta

El Ayuntamiento de Ontinyent reforzará este año la oferta lúdica y de ocio vinculada al fin de semana de la Publicació de Festes con una programación especial de música en directo y animación que tendrá lugar el sábado 27 de junio en la Glorieta. La iniciativa ha sido presentada este martes en rueda de prensa por la regidora de Feria, Fiestas y Tradiciones, Àngels Muñoz, y el regidor de Juventud, Àlex Borrell, que han destacado el trabajo conjunto entre las dos concejalías para ampliar las alternativas de ocio durante la jornada que marca simbólicamente el inicio de la cuenta atrás hacia las fiestas de Moros y Cristianos, con la entrega simbólica de la llave de la ciudad por parte del alcalde al presidente de la Societat de Festers y el lanzamiento del tradicional grito de “Damas, caballeros: estamos en fiestas!”.

La Glorieta se convertirá en el epicentro de la programación impulsada desde la concejalía de Juventud, donde las actividades empezarán a las 19:00 horas con la apertura del espacio y música ambiental. A las 20:00 horas actuará el grupo local Red Apples, y a partir de la medianoche habrá una discomóvil a cargo de MKM DJs, que se alargará hasta las cuatro de la madrugada. La regidora Àngels Muñoz destacaba “la colaboración entre diferentes departamentos municipales para continuar ampliando la oferta de actividades vinculadas a las celebraciones festivas y llegar a públicos diversos”. El regidor de Juventud, Àlex Borrell, destacaba que esta propuesta “nace de la voluntad de crear sinergias entre concejalías y ofrecer una alternativa de ocio saludable, abierta y atractiva para toda la ciudadanía, especialmente para la gente joven”. Borrell explicaba que "la buena respuesta que están obteniendo las actividades incluidas dentro de la programación de Verano Joven anima a continuar ampliando la oferta" e invitaba a los festeros y a las personas que no participan directamente en las comparsas "a disfrutar de esta programación especial".

Novedades para “La Gran”

Aprovechando la presentación de las actividades de la Publicació, la regidora de Feria, Fiestas y Tradiciones avanzaba también algunas de las novedades en que trabaja el ayuntamiento de cara en la próxima Semana Grande de las fiestas de Moros y Cristianos. Entre las principales novedades destaca la ampliación de “La Gran”, el espacio ubicado al Museo del Textil que el año pasado debutó con una gran acogida entre festeros, visitantes y ciudadanía en general. Según explicaba Muñoz, esta zona pasará de estar operativa cinco días a funcionar durante ocho jornadas consecutivas, desde el lunes de la Semana Grande hasta el lunes de las Embajadas.

Noticias relacionadas

El espacio volverá a incluir una ludoteca infantil, zona de restauración y una programación musical específica que será presentada próximamente. “El año pasado se cumplió perfectamente el objetivo que perseguíamos, que era crear un punto de encuentro para festeros y no festeros, un espacio donde continuar viviendo las fiestas. Estamos muy satisfechos con el resultado y este año hemos querido reforzar y ampliar esta propuesta”, explicaba la regidora. Además, el ayuntamiento volverá a apostar por los otros dos espacios complementarios que se consolidaron en la edición anterior. Por un lado, la Glorieta, que acogerá actividades específicas durante la Semana Grande y que continuará siendo uno de los puntos neurálgicos de la programación paralela. De la otra, el parque Mestre Ferrero, que se mantendrá como zona destinada a ofrecer una alternativa de restauración rápida especialmente durante la jornada de las Entradas.