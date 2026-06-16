La Policía Local de Xàtiva multa a 11 motoristas durante el fin de semana en una campaña especial de tráfico

La Policía Local de Xàtiva llevó a cabo durante el pasado fin de semana una campaña específica de control e inspección de ciclomotores y motocicletas, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

Los dispositivos se desarrollaron en diversos puntos estratégicos del municipio, como la Albereda Jaume I, las calles Maulets, Corretgeria, Hostals y Abu Masaifa-Camí Dos Molins, así como en la plaza de España.

Durante la campaña fueron revisados 60 vehículos a los que se dio el alto y se formularon un total de 11 denuncias. En concreto, nueve sanciones estuvieron relacionadas con reformas de importancia no autorizadas en los vehículos, una fue por no disponer de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en vigor y otra por tenencia de sustancias estupefacientes, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Xelo Angulo, ha destacado que estas actuaciones «forman parte del trabajo preventivo que realiza de manera habitual la Policía Local para garantizar una circulación más segura y una mejor convivencia en las calles de la ciudad». Angulo ha remarcado que «es fundamental que todos los vehículos cumplan las condiciones técnicas y administrativas exigidas por la normativa, tanto para proteger la seguridad de sus conductores como la del resto de usuarios de la vía pública».

Reducir el riesgo de accidente

La responsable municipal también ha puesto en valor la labor desarrollada por los agentes durante estos dispositivos, señalando que «este tipo de campañas permite detectar conductas o modificaciones que pueden incrementar el riesgo de accidente y contribuyen a concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de respetar las normas de circulación».

Desde la Policía Local de Xàtiva se recuerda la necesidad de mantener los vehículos en correctas condiciones técnicas y administrativas, así como de cumplir las obligaciones legales en materia de seguridad vial, con el objetivo de seguir avanzando hacia una movilidad más segura para toda la ciudadanía.