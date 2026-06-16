El PSPV de Ontinyent ve "en riesgo" la ayuda europea para la piscina y el gobierno le recuerda que "su" ministerio ha prorrogado los plazos

El grupo municipal socialista de Ontinyent ha asegurado este martes que la subvención europea de 2,6 millones de euros captada por el ayuntamiento para la rehabilitación integral de la piscina cubierta municipal, procedente del Programa Pirep de los fondos Next Generation, "puede verse comprometida por retrasos en la ejecución de las obras".

El portavoz socialista, José Antonio Martínez, apela a las condiciones de la convocatoria para indicar que las actuaciones "debían estar recepcionadas y finalizadas antes del 30 de junio de 2026", cuando, a fecha de hoy, "las obras continúan ejecutándose y estarían lejos de haber alcanzado su finalización dentro del plazo previsto". En ese sentido, el PSPV-PSOE ha pedido al alcalde, Jorge Rodríguez, "que informe con total transparencia sobre el estado administrativo del expediente y aclare si el Ayuntamiento dispone de alguna autorización, modificación o prórroga que garantice el mantenimiento de la ayuda europea".

Dicho y hecho, el gobierno municipal de Ontinyent ha respondido al grupo socialista lamentando lo que consideran "una nueva muestra de desinformación y alarmismo" a partir de "una polémica artificial alrededor de las obras de la piscina". "Resulta sorprendente que el PSPV pretenda dar lecciones sobre la gestión de los fondos europeos cuando desconoce (o finge desconocer) que el Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (PIREP) cuenta con una prórroga de los plazos de ejecución aprobada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, precisamente un ministerio gestionado por el partido socialista", ha contestado el regidor de Territorio, Óscar Borrell. Esta ampliación de los plazos fue una medida reclamada por multitud de ayuntamientos de toda España ante las dificultades generales de ejecución de los proyectos financiados con fondos europeos. "Entre los consistorios que reclamaron esta flexibilización se encuentra, precisamente, el Ayuntamiento de Valladolid de quien hoy es ministro de Transportes, Óscar Puente", remarcan desde el ejecutivo local.

"Por eso resulta todavía más incomprensible que el PSPV intente sembrar dudas sobre una cuestión que podría haber aclarado con una simple llamada al ministerio de su propio partido o preguntando directamente al equipo de gobierno municipal. No lo han hecho porque su objetivo no es informar ni defender los intereses de la ciudad, sino generar titulares alarmistas y confundir la ciudadanía", ha incidido Borrell.

El regidor recuerda que el PSPV votó en contra de la subvención de un millón de euros aprobada por la Diputación de València a instancias de Ens Uneix para contribuir a la financiación de esta infraestructura. "Es difícil tomarse en serio sus advertencias cuando se han opuesto a una aportación económica tan importante para el proyecto", mantiene el concejal de Territorio, para quien "una vez más queda en evidencia la falta de rigor del PSPV local, que prefiere el espectáculo político a comprobar los hechos para saber de qué va a hablar, antes de hacerlo. Desde Ens Uneix continuaremos trabajando con responsabilidad para conseguir recursos e inversiones para Ontinyent, mientras otros se dedican a crear problemas y a practicar una política basada más en la confusión que en las soluciones", ahonda Borrell.

Mejorar los servicios públicos

En su nota de prensa, el PSPV reclamaba "la comparecencia urgente del regidor de Territori i Serveis Municipals, Oscar Borrell, para que aclare a la ciudadanía sobre el grado real de ejecución de las obras, la situación administrativa del expediente ante el Ministerio, la existencia o no de autorizaciones que permitan mantener la subvención y los riesgos económicos que podría asumir el Ayuntamiento en caso de incumplimiento".

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"Los fondos europeos representan una oportunidad extraordinaria para mejorar los servicios públicos y no pueden gestionarse con opacidad ni improvisación. Ontinyent merece conocer la verdad sobre una actuación que afecta a uno de los principales proyectos financiados con recursos europeos en nuestra ciudad", apostillaban los socialistas.