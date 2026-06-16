Xàtiva anuncia un corte en el suministro de agua que afectará a 15 calles
El Ayuntamiento de Xàtiva cortará el suministro de agua en la red número 2 durante seis horas y media este miércoles
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Xàtiva
El Ayuntamiento de Xàtiva ha anunciado que mañana, miércoles 17 de Junio, se realizará un corte de suministro de agua potable en la red n.º 2, "por nuevas conexiones en la calle Pintor Rusinyol". La duración del corte será desde las 9:15 hasta las 15 horas.
El corte afectará las siguientes calles:
• C/ Moncada
• Plaza Trinidad
• Plaza y C/ Santa Anna
• C/ Aparici
• C/ Àngel
• C/ Pintor Rusinyol
• C/ Caldes
• C/ Portxets
• Plaza y C/ Portal de València
• C/ Sant Pere y Plaza San Pedro
• Plaza Benlloch
• C/ del Puig
• C/ Chimenea
• Plaza de la Morera
• C/ Beneficencia
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