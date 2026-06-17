Las 1.300 familias que participan en el programa de compostaje del COR evitan que se generen 60 camiones de basura

Las cerca de 1.300 familias que participan en el programa de compostaje doméstico del Consorcio de Residuos COR evitaron durante 2025 la generación de 572 toneladas de residuos orgánicos, una cantidad equivalente a unos 60 camiones de basura. Esta reducción permite disminuir la cantidad de residuos que deben recogerse, transportarse y tratarse posteriormente, generando además un ahorro asociado a estos procesos.

El programa se desarrolla en las cinco comarcas donde presta servicio el COR: la Vall d'Albaida, la Costera, la Canal de Navarrés, la Safor y el Valle de Ayora. Gracias a la implicación de los hogares participantes, cada día se evita la generación de 1.560 kilogramos de materia orgánica, que es transformada en compost natural para su aprovechamiento en jardines, huertos y espacios verdes de sus propias viviendas o parcelas.

Los datos correspondientes a 2025 reflejan la consolidación de una iniciativa que continúa creciendo año tras año. Durante el último ejercicio se incorporaron 213 nuevas familias al programa. Además, el COR mantiene activos 30 programas de compostaje en centros educativos de su ámbito de actuación.

La Vall d'Albaida es la comarca con mayor implantación del programa, con 453 familias participantes. Ontinyent, con 178 hogares adheridos, y l'Olleria, con 44, figuran entre los municipios con mayor participación. Le sigue la Costera, donde 251 familias realizan compostaje doméstico, destacando especialmente Xàtiva, con 58 participantes, y Canals, con 53.

En la Canal de Navarrés forman parte de la iniciativa 227 familias. Enguera, con 117 hogares inscritos, concentra la mayor participación de la comarca, seguida de Bolbaite, con 29. En la Safor son ya 195 las familias que compostan en sus viviendas, con Oliva, que cuenta con 47 participantes, y Palma de Gandia, con 25, como principales referentes.

Por su parte, el Valle de Ayora reúne a 143 familias adheridas al programa. Ayora concentra la mayor parte de la participación con 119 hogares, mientras que Teresa de Cofrentes cuenta con nueve familias inscritas.

Eficacia de las políticas de prevención de residuos

El presidente del COR, Elio Cabanes, ha destacado que estos resultados demuestran la eficacia de las políticas de prevención de residuos y ha agradecido a los vecinos de las cinco comarcas que participan en el programa su implicación con el medio ambiente. Según ha explicado, el compostaje doméstico permite actuar directamente sobre una de las fracciones más importantes de la basura doméstica, evitando que llegue a los sistemas de recogida y tratamiento.

Cabanes ha señalado que las cerca de 1.300 familias participantes han permitido reducir en 572 toneladas la cantidad de residuos generados durante el último año. A su juicio, este resultado tiene una “repercusión directa” sobre los costes del servicio, ya que disminuye la cantidad de residuos que deben recogerse, transportarse y tratarse.

Asimismo, ha puesto en valor la labor desarrollada por el equipo técnico de compostaje, encargado de asesorar y acompañar a las familias. El presidente considera que el crecimiento sostenido del programa es consecuencia “del trabajo realizado durante los últimos años junto a los ayuntamientos y de la confianza depositada por cientos de vecinos en esta forma de gestionar la materia orgánica”.

Las familias participantes generan conjuntamente más de 114 toneladas de compost al año. Este abono natural puede utilizarse en sus propios jardines o huertos sustituyendo fertilizantes y sustratos comerciales. De esta forma, los restos orgánicos dejan de considerarse un residuo para convertirse en un recurso útil que vuelve a aprovecharse en el propio hogar.

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El técnico de compostaje del COR, Mikel Vela, explica que el “compostaje doméstico permite transformar los restos de cocina y jardín en un recurso útil para las familias”. Según señala, “cuando un hogar separa correctamente los envases, el papel y cartón, el vidrio y además composta la materia orgánica, llega un momento en que prácticamente deja de generar fracción resto, ya que la mayor parte de los materiales se reciclan o se aprovechan”.