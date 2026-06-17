Agullent inicia un expediente sancionador por vertidos ilegales de residuos industriales en el municipio

El Ayuntamiento ha iniciado un expediente sancionador contra la empresa responsable de unos vertidos ilegales de residuos industrial en contenedores ubicados en calles del municipio. Así, desde el consistorio confirman que "se ha detectado recientemente vertidos irregulares de residuos industriales a los contenedores municipales, consistentes en sacas con restos de tela, plástico y otros materiales".

"Estos hechos suponen un incumplimiento grave de la normativa vigente en materia de gestión de residuos, puesto que se trata de residuos de origen industrial que tienen que ser gestionados a través de canales autorizados por las empresas productoras de los residuos y, en ningún caso, depositados a los contenedores destinados a la basura doméstico. Ante esta situación, el Ayuntamiento ha iniciado el correspondiente expediente sancionador contra los responsables y continuará actuando con la máxima contundencia que permite la legislación, con sanciones que pueden ser elevadas", exponen.

Cabe recordar que el uso de contenedores urbanos para verter residuos industriales (sean líquidos en garrafas, sólidos o restos de procesos de fabricación) está estrictamente prohibido y severamente penalizado tanto a nivel municipal en Agullent como autonómico en la Comunitat Valenciana. Las sanciones varían sustancialmente en función del impacto ambiental, la naturaleza del residuo y si se realiza por parte de un comercio/industria o un particular. Así, se pueden imponer sanciones municipales, marcadas por las ordenanzas locales de gestión de residuos y limpieza urbana. La normativa prohíbe taxativamente depositar basura industrial, comercial o voluminosa en los contenedores destinados a residuos domésticos. Las multas oscilan entre los 750 y los 3.000 euros. A su vez, el abandono en la vía pública o el depósito de materiales como palets, escombros, chatarras o bidones químicos dentro o al lado de los contenedores comunitarios se califica como infracción grave o muy grave, alcanzando el límite municipal de 3.000 €.

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Vigilancia

Ante los sucesos acontecidos, la Policía Local de Agullent está intensificando la vigilancia en los puntos de contenedores, especialmente a los destinados a la fracción orgánica y al resto, con controles específicos para detectar vertidos irregulares. Igualmente, se controla de manera estricta el cumplimiento de los horarios establecidos para el depósito de residuos. Por último, el Ayuntamiento de Agullent pide la colaboración del vecindario para denunciar estos hechos y advierte que "no tolerará este tipo de prácticas irregulares. A su vez, continuará reforzando los mecanismos de control y vigilancia para proteger el medio ambiente y garantizar el buen funcionamiento del servicio".