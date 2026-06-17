Una avería obliga a ampliar a 35 el número de calles afectadas por un corte en el suministro de agua en Xàtiva

Una avería registrada en un canal de la red de saneamiento ubicada en la calle Peris ha obligado a ampliar hasta 35 el número de calles de Xàtiva que se verán afectada durante la jornada de hoy por un corte de suministro.

Así, desde el consistorio han ampliado el listado de arterias afectadas, que son las siguientes:

RED 2

Sector San Vicente

• C/ Abad Pla

• C/San Vicente

• C/ Clerigos

• C/ Arquitecto Juan Pavía

• C/Engay

• C/Bosch

• Plaza Alejandro VI

• C/ Ventres

• C/ Embut

• C/Bruns

Sector Noguera

• C/Noguera

• C/Vallés.

• C/Calderería

• C/Peixcatería

• Plaça del Mercat

Sector Peris

• C/Peris

• C/Mossen Urios• C/Farjas

• C/Tomás

• C/Sanchis

Sector Moncada.

• C/ Moncada

• Plaza Trinidad

• Plaza y C/ Santa Ana

• C/ Aparici

• C/ Angel

• C/ Pintor Rusinyol

• C/ Caldes

• C/ Portxets

• Plaza y C/ Portal de Valencia

• C/ San Pedro y Plaza San Pedro

• Plaza Benlloch

• C/ del Puig

• C/ Fumeral

• Plaza de la Morera

• C/ Beneficencia

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En un primer momento, el Ayuntamiento de Xàtiva anunció para hoy, miércoles 17 de Junio, un corte de suministro de agua potable en la red n.º 2, "por nuevas conexiones en la calle Pintor Rusinyol". La duración del corte será desde las 9:15 hasta las 15 horas. Ahora, el listado de calles afectadas se ha ampliado por una avería en la calle Peris.