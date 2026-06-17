Bocairent climatiza el aulario de infantil a través de los presupuestos participativos

El aulario de infantil del CEIP Lluís Vives de Bocairent ya cuenta con climatización. Esta era una reivindicación de la comunidad educativa que se vehiculó a través de la convocatoria 2025-2026 de DecidimXBocairent, el programa de presupuestos participativos de la localidad. De hecho, fue la propuesta ganadora de la cuarta edición, en la que también resultó seleccionada otra iniciativa parecida: la instalación de aire acondicionado en las habitaciones de la residencia de la tercera edad que todavía no tenían.

La climatización del aulario de infantil se ha llevado a cabo en los últimos meses y ha entrado en funcionamiento para la recta final del curso. En concreto, los trabajos empezaron en el mes de abril, aprovechando el periodo de vacaciones de Pascua, para no interferir en la actividad diaria del centro. Según la información facilitada por la oficina técnica municipal, “la actuación ha consistido en el suministro, montaje y puesta en funcionamiento de un sistema de climatización con una potencia de 33,5 kW, así como la instalación de siete unidades interiores, la red frigorífica, los elementos de control y el resto de componentes necesarios para el correcto funcionamiento”.

De este modo, “las siete aulas del edificio de infantil quedan climatizadas”, afirma Vanesa Doménech. Para la concejala de Educación, “se produce una mejora sustancial de las condiciones de confort térmico, especialmente durante los periodos de temperaturas más elevadas, como los de ahora de la recta final del curso”. En este sentido, la edil agradece que la comunidad educativa transformara la reivindicación en una acción de los presupuestos participativos: “Así se ha garantizado la financiación necesaria y hemos conseguido un entorno más adecuado para el desarrollo de la actividad educativa”, afirma.

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A su vez, Mar Sanchis pone en valor los presupuestos participativos: “Esta actuación es un ejemplo claro de la utilidad de DecidimXBocairent, un programa que, a lo largo de las cuatro ediciones, ha hecho realidad todas las propuestas ganadoras”. En este sentido, la responsable municipal de Transparencia y Participación confirma que también está ya en periodo de prueba el otro proyecto seleccionado en la convocatoria 2025-2026: “La apuesta de nuestro vecindario para mejorar la climatización de la escuela y la residencia es ya una realidad”, concluye la concejala, que recientemente visitaba el aulario con Doménech y el alcalde, Xavi Molina.