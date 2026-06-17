El CAX sube al podio en la Volta de Agullent y destaca en una prueba de montaña en los Pirineos

El Club Atletisme Xàtiva (CAX) volvió a demostrar su gran momento de forma el pasado sábado 13 de junio con una destacada participación tanto en el Circuit de Carreres Populars de la Vall d'Albaida, como en una exigente prueba de montaña en los Pirineos.

Atletas del CAX Xàtiva en el podio de la Volta a Peu de Agullent. / CAX Xàtiva

La principal cita del fin de semana fue la XVI Volta a peu Vila d'Agullent, una prueba integrada en el circuito de carreras populares de la Vall d'Albaida y organizada por el Ayuntamiento de Agullent y el club de atletismo Serra d'Agullent. La carrera, disputada sobre un recorrido de 7,2 kilómetros y 150 metros de desnivel positivo, reunió 17 atletas del CAX en una tarde marcada por las altas temperaturas y un trazado exigente, con constantes subidas y bajadas y la emblemática ascensión a la ermita como principal dificultad. El esfuerzo colectivo tuvo recompensa con la tercera posición en la clasificación por equipos, un podio conseguido gracias a las actuaciones de Aleix Blesa, Maribel Caro, Llorenç Sarrión, Nadia Vila, Juan Aparici y Liuba Vila.

En el ámbito individual, los resultados más destacados llegaron de la mano de Maribel Caro, que se impuso en la categoría Veterana A y fue, además, la primera clasificada femenina absoluta de la prueba. También subieron al podio Nadia Vila, tercera clasificada en categoría sénior femenina; Juan Aparici, segundo en Veteranos D; Liuba Vila, primera en Diversidad Funcional; y Claudia Casanova, tercera en categoría promesa. Desde el Club Atletisme Xàtiva destacan "el gran ambiente vivido en Agullent y la excelente organización de la prueba, especialmente por el completo avituallamiento final preparado por la organización".

Carrera en los Pirineos

La actividad del CA. Xàtiva no se limitó a la Vall d'Albaida. El mismo sábado, Jordi y Javier se desplazaron hasta Benasque (Huesca) para participar en una de las pruebas de montaña más espectaculares del calendario pirenaico, con recorridos de 19, 28 y 42 kilómetros. Javier completó con éxito la distancia de 28 kilómetros, con ascenso directo al Pic Estivafreda, en un tiempo de 4 horas y 23 minutos, llevando los colores del club hasta el macizo del Aneto.

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Dos atletas del CAX en la carrera de montaña en los Pirineos. / CAX Xàtiva

El Club Atletisme Xàtiva ha felicitado a todos sus deportistas por la gran representación realizada tanto en las pruebas populares como en la montaña, consolidando el buen momento que atraviesa la entidad en esta temporada.