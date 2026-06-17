Compromís per Ontinyent reclama "más ambición" en vivienda y asegura que “Ens Uneix ha perdido tres años”

El grupo municipal Compromís per Ontinyent ha insistido en la necesidad de desarrollar "medidas municipales ambiciosas" para afrontar el problema de la vivienda, en un contexto de incremento de precios de compra y alquiler en la ciudad, escasez de vivienda pública, y deterioro de los barrios históricos y las zonas más antiguas del resto de los barrios.

El portavoz del principal partido de la oposición, Nico Calabuig, ha manifestado que durante toda la legislatura están trabajando propuestas en materia de vivienda, "mientras el gobierno de Jorge Rodríguez ha adoptado una postura pasiva y las ha votado en contra". El portavoz ha asegurado que Ontinyent "ha perdido tres años en políticas de vivienda, y ahora, a menos de un año de las elecciones municipales, Rodríguez anuncia un Plan Integral sin suficiente concreción, con acciones que ya están en marcha y propuestas que Ens Uneix ha votado en contra a Compromís en el último año".

En palabras de Nico Calabuig, “la vivienda es una necesidad esencial para el bienestar de todas las personas, y necesita medidas a nivel municipal, tal como hemos insistido durante toda la legislatura. Ens Uneix ha perdido tres años. En todo este tiempo hemos estado trabajando propuestas para atender necesidades desde diferentes planteamientos, como la moción para ampliar la residencia pública de estudiantes, en octubre de 2023; la mejora de las ayudas municipales al alquiler joven, en septiembre de 2024; el impulso de un servicio de mediación para personas propietarias e inquilinas, en abril de 2025; o el desarrollo de una estrategia municipal de acceso a la vivienda con manantial esos de acción, en enero de 2026. Todas ellas han sido votadas en contra por la mayoría absoluta de Ens Uneix, imposibilitando su aplicación”.

El portavoz ha afirmado que “durante años, el partido de Jorge Rodríguez ha puesto como excusa que la competencia en vivienda es autonómica, a pesar de que las diferentes propuestas que hemos estado planteando eran estrictamente municipales, y perfectamente realizables. Curiosamente, ahora, a menos de un año de las elecciones municipales, han anunciado un ‘Plan Integral de Vivienda’ que recogería entre sus ejes la creación de una Oficina de mediación municipal, la rehabilitación del centro histórico y el impulso del alquiler joven. Ens Uneix ha votado sistemáticamente en contra de estas propuestas cuando las hemos presentado nosotros, afirmando que invadían la tarea de las inmobiliarias o que eran ocurrencias sin base legal. Después de atacar y desprestigiar durante años nuestro trabajo propositivo, después de votar en contra las mociones para ser Compromís quién las presentaba, en tiempos de descuento anuncian un Plan que parece ser un intento de maquillar la inacción de estos años, y que no sabemos si tendrán tiempos de aplicar”.

Piden más concreción al equipo de gobierno

“Si la vivienda es un eje de trabajo importante, tendría que abordarse desde el principio de la legislatura, cosa que este gobierno municipal no ha hecho. Además, hace casi 12 años que gobiernan con mayoría absoluta, y tenían la capacidad para impulsar medidas estables. Ahora presentan un Plan, anunciado con el autobombo habitual, pero sin suficiente concreción. No sabemos si incorpora acciones nuevas importantes, o solo recoge una suma de acciones que ya se han estado haciendo y de propuestas que nos rechazaron a nosotros. Ens Uneix acostumbra a hacer estas acciones propagandísticas, que son más una acumulación de titulares que una estrategia transformadora”, ha ahondado el portavoz.

Noticias relacionadas

Calabuig sostiene que “estos comportamientos demuestran el desgaste y la falta de ideas y diálogo de la actual mayoría absoluta. Sin embargo, desde Compromís por Ontinyent continuamos trabajando propuestas ambiciosas. Por eso, defenderemos en el Pleno Municipal de junio el impulso de la vivienda pública en Ontinyent, proponiendo establecer reservas obligatorias de vivienda protegida, de un mínimo del 30%, en las nuevas promociones residenciales. También planteamos que se solicite la declaración de zona de mercado residencial tensionado a la Generalitat, para contener los precios del alquiler. Y por último, que se desarrolle una estrategia para movilizar inversiones municipales y otras administraciones para construcción de vivienda pública municipal. Ya presentamos esta moción para el Pleno de mayo, y el alcalde solicitó un informe que pretendía utilizar al personal técnico municipal como escudo para evitar el debate político, generando malestar entre el funcionariado del Ayuntamiento, en lugar de tener la valentía de argumentar su posición política”, apostilla.