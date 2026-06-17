La diputación financia la adecuación de la zona recreativa l’Albelló de Llocnou d’en Fenollet

El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, se ha reunido este miércoles con el alcalde de Llocnou d’en Fenollet, para repasar los proyectos financiados por la institución provincial en el municipio de la Costera. Un encuentro que Sanz ha calificado de “muy positiva”. “El presidente, como alcalde, conoce también los problemas de los pueblos pequeños como el nuestro”, ha explicado.

Entre las actuaciones de Llocnou d’en Fenollet con la ayuda de la diputación, destaca la adecuación del área recreativa l’Albelló, que ya está concluida y ha contado con una inversión de más de 190.000 euros. También está en marcha el asfaltado de un parking para esta zona de recreo.

Además, con 42.941 euros del principal programa inversor de la Diputación se equipará el gimnasio del polideportivo municipal. Por otra parte, Llocnou d’en Fenollet destinará el Pla obert a un proyecto del ciclo integral del agua. En total, el municipio de la Costera tiene asignados 882.201 euros del Pla Obert d’Inversions 23/27, 164.475 euros más que en la legislatura anterior.

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El alcalde ha valorado “positivamente” el Pla Obert porque el ayuntamiento “puede decidir en invertir el dinero en lo que realmente preocupa a sus vecinos para poder solucionarlo”. En la misma línea se ha pronunciado el presidente de la Diputación. Vicent Mompó ha destacado que este programa inversor “está demostrando que es una buena herramienta para que los municipios mejoren sobre todo sus infraestructuras deportivas, sus zonas verdes y todo lo relativo al ciclo integral del agua, que es importantísimo aunque no se vea”.