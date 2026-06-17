La diputación financia la adecuación de la zona recreativa l’Albelló de Llocnou d’en Fenollet
El municipio de la Costera tiene asignados 882.201 euros del Pla Obert d’Inversions 23/27, 164.475 euros más que en la legislatura anterior
El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, se ha reunido este miércoles con el alcalde de Llocnou d’en Fenollet, para repasar los proyectos financiados por la institución provincial en el municipio de la Costera. Un encuentro que Sanz ha calificado de “muy positiva”. “El presidente, como alcalde, conoce también los problemas de los pueblos pequeños como el nuestro”, ha explicado.
Entre las actuaciones de Llocnou d’en Fenollet con la ayuda de la diputación, destaca la adecuación del área recreativa l’Albelló, que ya está concluida y ha contado con una inversión de más de 190.000 euros. También está en marcha el asfaltado de un parking para esta zona de recreo.
Además, con 42.941 euros del principal programa inversor de la Diputación se equipará el gimnasio del polideportivo municipal. Por otra parte, Llocnou d’en Fenollet destinará el Pla obert a un proyecto del ciclo integral del agua. En total, el municipio de la Costera tiene asignados 882.201 euros del Pla Obert d’Inversions 23/27, 164.475 euros más que en la legislatura anterior.
El alcalde ha valorado “positivamente” el Pla Obert porque el ayuntamiento “puede decidir en invertir el dinero en lo que realmente preocupa a sus vecinos para poder solucionarlo”. En la misma línea se ha pronunciado el presidente de la Diputación. Vicent Mompó ha destacado que este programa inversor “está demostrando que es una buena herramienta para que los municipios mejoren sobre todo sus infraestructuras deportivas, sus zonas verdes y todo lo relativo al ciclo integral del agua, que es importantísimo aunque no se vea”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un joven mata al psicólogo de su hijo de dos años en València al creer que había abusado del niño
- Un hombre mata a otro a cuchilladas en una reyerta multitudinaria en Aldaia
- El profesorado denuncia que la Conselleria de Educación pretende controlar su horario en julio tras cinco semanas de huelga
- El Palmar llora al presidente de la falla de la Sequiota, fallecido en el accidente de Moixent
- Adiós al Chernóbil de Campanar: 200 toneladas de basura y 10 años de okupación
- Dimite Amparo Orts como alcaldesa de Moncada
- El misterioso 'ser' que ha aparecido en la orilla y apesta la playa del Saler de València
- Ha sido una de las etapas más bonitas de mi vida': Vicent Grimalt dimite tras 11 años de alcalde de Dénia y repite en su discurso las palabras 'estima corazón pálpito' y 'latido