Enguera volverá a licitar las obras del colegio tras quedar desierto el primer contrato

El Ayuntamiento de Enguera va a volver a licitar las obras de reforma integral del CEIP Eduardo López Palop después de quedar desierto el contrato convocado el pasado mes de abril para adjudicar la actuación, que cuenta con un presupuesto de 3,7 millones de euros del Pla Edificant de la Conselleria de Educación.

La resolución del consistorio expone la declaración desierta del concurso público, tras no presentarse ninguna oferta en el plazo marcado -se amplió hasta el 27 de mayo- a tiempo que anuncia el inicio de un nuevo expediente de contratación “ordenando a los servicios técnicos la redacción de nuevos documentos para la licitación”.

Instalaciones del colegio de Enguera, en una imagen de archivo. / Perales Iborra

La reforma del colegio de Enguera ha sido largamente demandada por la comunidad educativa y por el municipio ante la necesidad de adecuar el edificio educativo construido en 1974 y reparar las numerosas deficiencias que presenta. La obra contempla la construcción de seis aulas de educación infantil y dos aulas de infantil de primer ciclo. La actuación se centrará en adecuar el aulario de primaria y el bloque de administración. En el de primaria se reforzarán los forjados para subsanar los problemas estructurales. Por su parte, el aulario infantil, en el que se detectó aluminosis, será demolido y se construirá otro de nueva planta, ampliando la superficie del centro. También se derribarán los vestuarios anexos al gimnasio y un almacén.

Las obras, con un plazo de ejecución de 12 meses, obligarán a trasladar las clases a unas aulas prefabricadas que se instalarán mientras duren los trabajos, cuya fecha de inicio todavía no está clara. La alcaldesa, Matilde Marín, explicaba recientemente a Levante-EMV que el ayuntamiento “ha pedido toda la información a la conselleria para tener las aulas previstas y colocadas correctamente en el momento en que se tenga que empezar la reforma”. Todo apunta a que la nueva licitación demorará unos meses la adjudicación y el inicio de los trabajos. La primera edil indicó hace unos días que la ubicación de estos barracones estaba en proceso de decidirse, ante los “pocos espacios que nos quedan donde se puedan ubicar todas las aulas”. Marín aludió a que en las obras del instituto, las aulas prefabricadas “se pusieron en un sitio que no generó conflicto” y apuntó que podría ser el mismo, ya que “vamos a necesitar mucho espacio. Las aulas prefabricadas van a estar mucho tiempo, la reforma se alargará un año y hay que buscar el mejor espacio, una zona llana que reúna las condiciones, y hay pocos espacios”. En cualquier caso, afirmaba que “está todo controlado”.

Otras licitaciones desiertas

La licitación de las obras del Pla Edificant del CEIP Eduardo López Palop de Enguera no es la única que ha quedado desierta en las tres comarcas dentro de este plan autonómico, las obras del CEIP Attilio Bruschetti de Xàtiva también quedaron desiertas y el ayuntamiento setabense recurrió a un procedimiento negociado sin publicidad para desbloquear la actuación después de quedar desierta la licitación y agotarse el plazo para ejecutar las obras, tras la amenaza de la conselleria de retirar la subvención ante el retraso de la actuación. El Ayuntamiento de Xàtiva invitó a seis empresas a presentar ofertas y se adjudicó la mejor de ellas. En Xàtiva, las obras de otro colegio, el del Pla de la Mesquita, también han sufrido contratiempos. La actuación lleva tres años paralizadas por problemas con la empresa adjudicataria. El pasado mes de mayo, el consistorio canceló el contrato ante la falta de acuerdo con la constructora e inició una nueva licitación para desencallar la obra.