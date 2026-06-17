Fallece Enrique Sánchiz, el alcalde de Enguera que convirtió una prisión franquista en Casa de la Cultura

Durante sus 20 años de mandato, Enguera experimentó una notable transformación hacia la modernidad en la recién inaugurada etapa democrática, cuando casi todo estaba por hacer. Llegó al cargo tras las primeras elecciones tras la Transición (en 1979) bajo las siglas del PSPV y los vecinos renovaron su confianza en él hasta en cuatro ocasiones más en las urnas, hasta que dejó la alcaldía en 1999.

Hoy, Enguera se ha vestido de luto oficial por la muerte de Enrique Sánchiz Simón, el primer alcalde democrático de la villa. El mismo que impulsó la transformación de la antigua prisión durante el franquismo en la actual Casa de la Cultura. También promovió la creación del Hogar del Jubilado y, sin apenas recursos, luchó por articular cambios y mejoras profundas en su pueblo.

A través de un comunicado, Ayuntamiento de Enguera ha expresado este miércoles su "profundo pesar" por la pérdida de Sánchiz. "Enrique trabajó y luchó por el desarrollo de nuestro municipio y el bienestar de sus vecinos y vecinas durante veinte años. Su figura forma parte de la historia reciente de Enguera y de una etapa fundamental en la consolidación de la democracia local", indican desde el consistorio, hoy gobernado por el PP.

Enrique (segundo por la derecha) junto a los demás alcaldes de la democracia en Enguera. / A.E.

El luto oficial en la localidad se prolongará durante tres días. Las banderas de los edificios municipales permanecerán a media asta. La capilla ardiente de Enrique Sánchiz se ubicará a partir de hoy miércoles hasta mañana jueves a las 09.00h en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

La Corporación Municipal ha trasladado su "más sentido pésame" en su nombre y en el de toda la ciudadanía a la familia y allegados del exalcalde socialista.

Homenaje en 2024

Hace justo dos años, la Casa de la Cultura de Enguera acogió un emotivo homenaje organizado por el PSPV-PSOE local a Enrique. El acto contó con la participación de Joan Lerma i Blasco, expresidente socialista de la Generalitat Valenciana, así como del conjunto de alcaldes y alcaldesas de las comarcas de la Costera y de la Canal de Navarrés.

Durante su intervención, Lerma quiso reivindicar el legado de “ilusión, unidad y compañerismo” que se vivió durante esas primeras etapas de la España democrática, agradeciendo el trabajo de Enrique Sánchiz y de los compañeros del PSOE local “cuando todo estaba por hacer”.

En la misma línea quiso pronunciarse el secretario general local, Gonzalo Almela, al destacar de Enrique su condición de “militante incansable y uno de los motores de la Agrupación Socialista de Enguera”, regalándole junto con su familia, un recuerdo para agradecer “su dedicación y su servicio incansable al pueblo de Enguera y a los vecinos a lo largo de su vida”.

El evento contó con la asistencia generosa de numerosos alcaldes y alcaldesas de las comarcas de la Costera y de la Canal de Navarrés junto a decenas de militantes así como de los alcaldes que sucedieron al primer edil, tanto del PP como del PSOE: Santiago Arévalo, Óscar Martínez y Matilde Marín.

Enrique Sánchiz nació en Enguera el 6 de Mayo de 1942. Estudió en los primeros pabellones del Grupo Escolar Eduardo López Palop y también fue jugador del C.D.Enguera, en los años 60.