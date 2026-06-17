El Gobierno mantiene 2027 como fecha para la llegada del AVE a Xàtiva

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha mantenido este miércoles una primera reunión de trabajo con Joan Calabuig, el nuevo comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo. Desde el consistorio setabense le han trasladado "la necesidad de continuar trabajando desde el diálogo y la coordinación entre administraciones".

Según ha explicado el alcalde tras el encuentro, las obras avanzan a buen ritmo y se mantienen los plazos previstos para que el Alta Velocidad Autonómica llegue a la estación Xàtiva en 2027.

En la reunión también se han abordado las actuaciones que ADIF tiene que ejecutar a la estación de la capital de la Costera para que la ciudad "esté preparada para la llegada de los primeros trenes y para ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía", ha incidido Roger Cerdà.

"El AVE es una oportunidad histórica para Xàtiva. Por eso continuaremos trabajando para garantizar la máxima intermodalidad y para coordinar todas las intervenciones necesarias en el entorno de la estación, mejorando la movilidad de las personas, el transporte público y los accesos por vehículo privado", ha ahondado el alcalde, que ha vuelto a hacer hincapié en la idea de que Xàtiva "tiene que convertirse en la capital del alta velocidad de las Comarcas Centrales, generando nuevas oportunidades de futuro, ocupación y desarrollo para nuestra ciudad y nuestro territorio", ha apostillado.