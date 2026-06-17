El Gobierno mantiene 2027 como fecha para la llegada del AVE a Xàtiva
El alcalde Roger Cerdà se reúne con el nuevo comisionado para el Corredor Mediterráneo, Joan Calabuig, y aborda las actuaciones que tiene que desplegar Adif en la estación de la ciudad para "garantizar un servicio de calidad a la ciudadanía"
El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha mantenido este miércoles una primera reunión de trabajo con Joan Calabuig, el nuevo comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo. Desde el consistorio setabense le han trasladado "la necesidad de continuar trabajando desde el diálogo y la coordinación entre administraciones".
Según ha explicado el alcalde tras el encuentro, las obras avanzan a buen ritmo y se mantienen los plazos previstos para que el Alta Velocidad Autonómica llegue a la estación Xàtiva en 2027.
En la reunión también se han abordado las actuaciones que ADIF tiene que ejecutar a la estación de la capital de la Costera para que la ciudad "esté preparada para la llegada de los primeros trenes y para ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía", ha incidido Roger Cerdà.
"El AVE es una oportunidad histórica para Xàtiva. Por eso continuaremos trabajando para garantizar la máxima intermodalidad y para coordinar todas las intervenciones necesarias en el entorno de la estación, mejorando la movilidad de las personas, el transporte público y los accesos por vehículo privado", ha ahondado el alcalde, que ha vuelto a hacer hincapié en la idea de que Xàtiva "tiene que convertirse en la capital del alta velocidad de las Comarcas Centrales, generando nuevas oportunidades de futuro, ocupación y desarrollo para nuestra ciudad y nuestro territorio", ha apostillado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un joven mata al psicólogo de su hijo de dos años en València al creer que había abusado del niño
- Un hombre mata a otro a cuchilladas en una reyerta multitudinaria en Aldaia
- El profesorado denuncia que la Conselleria de Educación pretende controlar su horario en julio tras cinco semanas de huelga
- El Palmar llora al presidente de la falla de la Sequiota, fallecido en el accidente de Moixent
- Adiós al Chernóbil de Campanar: 200 toneladas de basura y 10 años de okupación
- Dimite Amparo Orts como alcaldesa de Moncada
- El misterioso 'ser' que ha aparecido en la orilla y apesta la playa del Saler de València
- Ha sido una de las etapas más bonitas de mi vida': Vicent Grimalt dimite tras 11 años de alcalde de Dénia y repite en su discurso las palabras 'estima corazón pálpito' y 'latido