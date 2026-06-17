L'Olleria aprueba la jornada laboral de 35 horas para el personal municipal

La implantación de la jornada laboral de 35 horas para los trabajadores de la Administración General del Estado (AGE), aprobada por el Ministerio de Función Pública a mediados de abril, no se ha hecho extensible de forma autonómica para el resto de empleados de las administraciones inferiores, pero ha desatado una campaña de los sindicatos mayoritarios para que la reducción horaria se aplique también en los estamentos locales y autonómicos. De momento, la Generalitat ha dejado la medida fuera de los Presupuestos de 2026 mientras continúan las negociaciones para darle encaje, aunque hay ayuntamientos donde no estaba instaurada que ya han activado su aplicación.

Este es el caso de l'Olleria, donde se ha llegado a un acuerdo con los representantes de los trabajadores. A través de una resolución firmada el pasado 31 de mayo, el alcalde Ramón Vidal (PP) ha aprobado la aplicación de una jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales de trabajo efectivo, de media en el cómputo anual, "sin perjuicio de las jornadas especiales de determinados colectivos". También se han establecido las condiciones para regular la flexibilidad horaria de la plantilla. El texto, que se ha publicado por cauces oficiales este martes, invoca la aplicación de la Disposición Adicional 144ª de la Ley/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado, recientemente modificada por la Disposición final 28.2 de la Ley 31/2022, de 23 diciembre, de Presupuestos Generales del estado para el año 2023, con efectos de 1 de enero de 2025.

Así, tal como ha quedado estipulado, la jornada semanal ordinaria de trabajo del Ayuntamiento de l'Olleria se realizará, por las mañanas, de lunes a viernes entre las 7:00 horas y las 16:00 horas, con una permanencia obligada del personal durante las mañanas de 9 a 14 horas (horario tronco), excepto aquellas modificaciones o flexibilizaciones previstas o autorizadas de manera específica.

Excepcionalmente, para la oficina de Padrón Municipal, Registro y Atención al Público, la jornada semanal ordinaria de trabajo del Ayuntamiento de l'Olleria se realizará, entre las mañanas y las tardes, de lunes a viernes de 7 a 16 horas, con una permanencia obligada de 9 a 14 horas. No obstante, dicha oficina tendrá que estar abierta en el público los miércoles de 16 a 19 horas, salvo "modificaciones o flexibilizaciones previstas o autorizadas que afecten el horario tronco", según detalla la resolución de alcaldía.

Horarios especiales

En cualquier caso, el horario de los distintos centros y servicios del consistorio de l'Olleria se pactará y fijará anualmente con anterioridad al inicio del ejercicio y en él se fijarán las jornadas de trabajo de los mismos, teniendo en cuenta la aplicación de una jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales de trabajo efectivo, de media en el cómputo anual, incluyendo la plantilla de la Policía Local, la Escoleta Infantil, la Escuela de Adultos o la Biblioteca, entre otras dependencias.

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Las demás excepciones -concluye el texto publicado- tendrán que tratarse como horarios especiales y deberán estar debidamente motivadas y autorizadas por el responsable o el regidor al frente del correspondiente servicio, así como por el departamento municipal de Recursos Humanos.