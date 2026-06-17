Ontinyent favorece la inclusión de personas recién llegadas de otros países con su Escuela de Acogida

La regidora de Política para las Personas del Ayuntamiento de Ontinyent, Paula Soler, ha entregado esta mañana los diplomas de una nueva edición de “la Escuela de Acogida” de la ciudad, una iniciativa con la cual se pretende favorecer la inclusión de las personas recién llegadas a la ciudad procedentes otros países. En concreto se ha librado los diplomas a 6 de los 11 participantes en la edición de la escuela dirigida a recién llegados y recién llegadas de habla hispana, existiendo otro grupo dirigido en las personas de habla no hispana.

Paula Soler ha hecho hincapié en el interés de un programa “con el que pretendemos facilitar la inclusión de las personas y la convivencia entre culturas. Favorecemos que las personas participantes pueden aprender cuestiones relacionadas con nuestras lenguas, costumbres, historia o leyes". Se trata, ahonda la regidora, de proporcionar a los nuevos ciudadanos y ciudadanas "conocimientos sobre la sociedad española en general y la valenciana en particular, dotándolos de autonomía personal para que puedan ejercer plenamente su ciudadanía”.

Inscripción voluntaria y formación básica

La Escuela de Acogida de Ontinyent se integra a su vez en el Programa Voluntario de Comprensión de la Sociedad Valenciana impulsado por la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda. Con él, las personas migrantes que voluntariamente se inscriben en ellas reciben una formación básica que los garantiza el conocimiento de los valores y reglas de convivencia democrática en nuestra sociedad, de sus derechos y deberes, la estructura política y la cultura e idiomas oficiales de la Comunitat Valenciana.

Los contenidos se estructuran en áreas como “conocimientos básicos de lengua castellana y valenciana”; “Legislación básica”; “Geografía e historia de España y de la Comunidad Valenciana”; o “Información práctica: extranjería, ocupación, vivienda, cobertura sanitaria e igualdad”. En Ontinyent además se han hecho también dinámicas de grupo para superar el luto migratorio.

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Para superar el curso y obtener el certificado de la Generalitat Valenciana hay que asistir al menos a un 80% de las 40 horas de las que consta el curso. Las personas interesadas al participar en nuevas ediciones pueden ampliar la información al departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento.