Ontinyent lanza una nueva convocatoria de ayudas al alquiler de naves y locales de nueva actividad

El Ayuntamiento de Ontinyent ha lanzado una nueva convocatoria de ayudas destinadas al alquiler de naves y locales para el ejercicio de actividades económicas, "una línea de subvenciones con la cual se pretende continuar impulsando la implantación de nuevas iniciativas empresariales y comerciales en la ciudad", según exponen desde el consistorio. La convocatoria, publicada esta semana en el Boletín Oficial de la Provincia de València, abrirá el plazo de presentación de solicitudes entre los días 1 y 15 de julio de 2026.

La regidora de Promoción Económica, Natàlia Enguix, destacaba que “estas ayudas forman parte de la estrategia municipal de apoyo al emprendimiento, al comercio local y a la creación de actividad económica. Queremos continuar facilitando que nuevos proyectos empresariales puedan consolidarse en Ontinyent, ayudándolos a afrontar una de los gastos fijos más importantes en los primeros momentos de su actividad, como es el alquiler del local o la nave”. La convocatoria está dirigida a personas físicas y jurídicas titulares de una actividad económica en el municipio que cumplan los requisitos establecidos en las bases reguladoras. "El objetivo es favorecer tanto la apertura de nuevos establecimientos comerciales y de servicios como la implantación de nuevas actividades empresariales, contribuyendo así a la dinamización económica de la ciudad", prosiguen las mismas fuentes municipales.

La concejala Natàlia Enguix, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Natàlia Enguix remarcaba que “estas subvenciones no solo ayudan a poner en marcha nuevas iniciativas, sino que también contribuyen a revitalizar espacios que estaban desocupados y a reforzar el tejido comercial y empresarial de Ontinyent. Cada empresa en actividad representa más oportunidades, más ocupación y más dinamismo para la ciudad”. "Las ayudas mantienen el modelo impulsado por el Ayuntamiento en los últimos años, que establece diferentes porcentajes de subvención según la ubicación de la actividad. Así, los negocios situados en el centro histórico pueden optar a ayudas de hasta el 75% del gasto subvencionable; los ubicados en los polígonos industriales, de hasta el 50%; y los situados al resto del casco urbano, de hasta el 25%, con un máximo de 2.000 euros por beneficiario. Este sistema responde a la voluntad municipal de reforzar especialmente la dinamización del centro histórico, al mismo tiempo que se fomenta la implantación empresarial en los polígonos industriales y al conjunto de la ciudad. Además de fomentar la implantación de nuevas actividades, la convocatoria también busca incentivar la continuidad de establecimientos preexistentes que cambian de titularidad", comentan desde el consistorio.

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Natàlia Enguix recordaba finalmente que “Ontinyent dispone de un amplio abanico de medidas de apoyo a la actividad económica, que incluyen también otras líneas de ayudas municipales e incentivos fiscales. Nuestro objetivo es continuar generando un entorno favorable para que las empresas puedan crecer, invertir y crear ocupación en la ciudad”. Las personas interesadas podrán consultar las bases completas de la convocatoria en la web municipal y presentar sus solicitudes a través de la sede electrónica, también accesible desde la web municipal, dentro del plazo establecido entre el 1 y el 15 de julio.