La Uned de Xàtiva celebra el fin de curso académico en Sant Agustí
El alumnado matriculado ha podido recibir formación en disciplinas divididas en 10 módulos que han configurado una oferta académica, rica, plural, y abierta al conocimiento en todas sus dimensiones
Con la presencia de la regidora de Educació, Amor Amorós, el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, y el Director de la UNED Alzira València, Alejandro Cerdà, se clausuró en el auditorio de la iglesia de Sant Agustí el pasado martes, el curso del programa Sénior de la UNED de Xàtiva, curso 2025-2026.
Actuó como cicerone el coordinador del curso, Sergio Rubio, quien destacó el arraigo de la universidad de mayores en la capital de la Costera, que ya va por la diecisiete edición, lo que demuestra el interés, curiosidad y ganas de aprender de los seniors de la capital de la Costera y su área de influencia.
Destacó que en la oferta del presente curso el alumnado matriculado había podido recibir formación en disciplinas tan dispares como la historia, el patrimonio cultural, la literatura, el teatro, la música, la ciencia, la nutrición, la lengua inglesa, o las nuevas tecnologías, con especial atención al uso de la inteligencia artificial. Disciplinas divididas en 10 módulos que han configurado una oferta académica, rica, plural, y abierta al conocimiento en todas sus dimensiones y que, a través de la UNED, pone de manifiesto que el aprendizaje no tiene edad.
Alumnos de teatro
Algunos representantes de los alumnos dedicaron palabras de gratitud a los profesores que habían impartido los módulos, y destacaron los aspectos más relevantes que habían aprendido, después de que de la regidora Amor Amorós agradeciera también el esfuerzo realizado a docentes y alumnos.
Finalmente, el acto se clausuró con tres monólogos escenificados por los alumnos del módulo de teatro, que tuvo como colofón las últimas intervenciones del director de la UNED Alzira-València, Alejandro Cerdà, y el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, quienes clausuraron el presente curso, recordando la vitalidad de los seniors, siempre dispuestos a seguir aprendiendo a pesar del paso de los años.
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