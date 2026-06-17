Xàtiva insta a los dueños del antiguo asilo a actuar tras los desprendimientos

Son situaciones que pueden originarse en ciudades como Xàtiva, plagadas de viejas casas de grandes dimensiones -sobre todo en el casco antiguo- que adolecen de una falta de mantenimiento constante tras estar años -o décadas- sin uso ante la ausencia de residentes. Esta situación puede desembocar, por ejemplo, en la caída de cascotes en la vía pública si las partes exteriores sufren por el paso del tiempo y las inclemencias meteorológicas. Se trata de situaciones que pueden obligar al departamento de disciplina urbanística a ponerse en contacto con los dueños del inmueble afectado para que arreglen los desperfectos con el objetivo de prevenir nuevos incidentes de este tipo.

Es lo que ha ocurrido recientemente en Xàtiva. Los arquitectos pertenecientes a la oficina municipal de Urbanismo han visitado esta semana el viejo asilo -sin uso desde hace años- tras haberse registrado el desprendimiento de una cornisa, lo que ocasionó daños en un vehículo aparcado en la vía pública. La situación ha causado que desde el consistorio se haya enviado un requerimiento a los actuales titulares para que actúen ante el riesgo de que se registren nuevos desprendimientos.

La zona en la que se ha registrado el incidente permanece acotada con vallas y balizada con cinta de la Policía Local de Xàtiva.

Los hechos ocurrieron durante la pasada madrugada del lunes 15 de junio al martes 16, sobre las tres y media de la noche. Una patrulla de la Policía Local fue movilizada hasta el edificio del antiguo asilo tras recibir un aviso sobre el desprendimiento de una cornisa en el Carrer Blanc. Los agentes confirmaron que un fragmento de la cornisa había caído, impactando los cascotes resultantes sobre un vehículo que se encontraba estacionado justo debajo. Tras contactar con el titular del vehículo afectado para informarle de lo sucedido y de los trámites a seguir para realizar la pertinente reclamación se pasó aviso al Consorcio de Bomberos. Una vez en el lugar de los hechos, los bomberos confirmaron la existencia de «riesgo de desprendimiento en la parte contigua afectada», aunque no pudieron acceder ni disponían de medios adecuados para proceder a la retirada o demolición controlada de los elementos inestables.

Por ello, desde el Ayuntamiento se ha requerido a los dueños del inmueble a que actúan.

Setenta «pisos sociales»

A principios del presente mes de junio se hizo público que la empresa Fidepatrimonio, especializada en la gestión ética del patrimonio religioso, ha presentado un proyecto para la creación «pisos sociales» en las instalaciones del antiguo asilo y residencia de ancianos San Antonio, que cerró sus puertas hace seis años.

Hace un año y medio -aproximadamente- sus responsables llegaron a un acuerdo de larga duración con la congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, titulares del inmueble, para convertirse en los inquilinos de la propiedad ubicada en la capital de la Costera.

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El proyecto se encuentra en una fase muy incipiente y sus impulsores reclaman un cambio en los usos marcados actualmente en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Xàtiva respecto al inmueble. Estiman que se podrían crear unos 70 «pisos sociales», dando respuesta a una necesidad de la ciudad. Sin embargo, primero deberán arreglar la cornisa.