Agullent restaura el retablo del altar mayor de la iglesia para garantizar la estabilidad estructural y estética de la obra

Agullent va a emprender una intervención integral en el retablo mayor de la iglesia parroquial de Sant Bertomeu Apòstol, iglesia construida en 1602 y protegida como Bien de Relevancia Local (BRL), una actuación que permitirá subsanar las patologías que presenta el elemento patrimonial y que comprometen la estabilidad estructural y la estética de la obra. La memoria de la actuación prevista pone de manifiesto la urgencia de los trabajos para solucionar los problemas identificados con una restauración técnica y respetuosa con los materiales originales. Una intervención técnica que asegure la conservación de la obra y que respete su valor histórico y artístico. La intervención, licitada ya por el ayuntamiento, cuenta con un presupuesto de 162.124 euros y un plazo de ejecución de cinco meses. El consistorio dispone de una ayuda autonómica de 150.000 euros.

Detalle del retablo del altar mayor de la parroquia de Agullent. / Levante-EMV

La iglesia de Agullent se caracteriza por una decoración de estilo barroco y tiene su culminación en la capilla mayor que alberga el retablo y que se ubica en el ábside del templo. Este retablo, que sustituyó al primitivo de 1616, fue construido hacia la última década del siglo XVII. El retablo mayor presenta varias deficiencias y el estado de conservación es irregular, con zonas afectadas por acumulación de polvo y grasa, deterioro de la madera por xilófagos, así como fisuras y grietas. Hay zonas del retablo mejor conservadas, generalmente las que están más elevadas y son más inaccesibles; y otras más afectadas están en zonas más accesibles y “sujetas a tratamientos poco apropiados realizados por personal inexperto, por el uso litúrgico o por reparaciones poco acertadas y respetuosas”, apunta la memoria del proyecto.

Elementos del retablo de la iglesia de Agullent oscurecidos por la acumulación de polvo y grasa. / Levante-EMV

Las patologías que se aprecian son por la acumulación de polvo y grasa, propia de la combustión de velas, que han ocasionado la aparición de una capa grasa y negruzca que, junto al polvo ambiental, se ha adherido sobre los elementos decorativos oscureciendo las superficies, reduciendo su luminosidad y reflectancia y confiriendo un matiz apagado y sombrío al retablo. Otras alteraciones han sido provocadas por el ataque de organismos y microorganismos xilófagos sobre los soportes lígneos (hechos de madera). Se trata de insectos que se alimentan de la madera, debilitándola desde el interior hasta dejarla sin resistencia, lo que compromete la estabilidad estructural del conjunto, advierte la memoria descriptiva, que subraya la urgencia de llevar a cabo la intervención de restauración. El documento también expone la existencia, especialmente en el reverso de la obra, de colonias de hongos que también han causados deterioros sobre el soporte lígneo.

El retablo también presenta degradaciones por actuaciones poco respetuosas, provocadas por personal no especializado, así como degradaciones por golpes y roces, afecciones del entorno, como filtraciones que, aunque ya han sido reparadas de los tejados, han ocasionado pequeñas goteras y exceso de humedad que han afectado a la obra. A ello se une el deterioro del retablo por el paso del tiempo y el envejecimiento de los materiales que lo componen.

Retablo de la iglesia de Sant Bertomeu Apòstol de Agullent que será restaurado. / Levante-EMV

Mantenimiento costoso

El retablo del altar mayor de la iglesia de Agullent es un elemento con una gran volumetría -propia de una parroquia con gran devoción a su patrón-, lo que dificulta un mantenimiento adecuado, ya que para una “simple” limpieza controlada mediante paletina y aspirador se precisa de medios auxiliares, cuyo montaje y alquiler son “considerablemente costosos”, exponen. Además, ese mantenimiento debe llevarlo a cabo una plantilla con conocimientos específicos para asegurar la correcta conservación, lo que dificulta también la labor de adecuación, por los costes y por la escasez de técnicos especialistas.

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Por ello, el Ayuntamiento de Agullent va a realizar la intervención integral en el retablo con personal cualificado en conservación y restauración del patrimonio histórico artísticos. Una intervención que se ejecutará en tres fases: de estudio, restauración y de conservación, que se llevarán a cabo de forma consecutiva.