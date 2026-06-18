Un pavoroso incendio devora una gran nave de equipamientos de baño en Xàtiva

Un pavoroso incendio declarado esta tarde en una nave de equipamientos de cuartos de baño de Xàtiva ha movilizado a seis dotaciones de bomberos de los parques de Xàtiva, Alzira y Ontinyent, junto con un sargento y un jefe de sector.

Según la información confirmada por el Consorcio Provincial de Bomberos, el aviso del incendio se ha producido poco antes de las cuatro de la tarde de este jueves en la calle Ronda de la Séquia de Meses, en este polígono de la capital de la Costera. Ahora mismo preocupa especialmente la protección de la zona de materiales inflamables de fabricación, dada la elevada presencia de resinas.

Efectivos de bomberos en el incendio de la nave. / Perales Iborra

En estos momentos, los efectivos de extinción trabajan para intentar controlar el fuego, mientras las llamas, que avanzan rápidamente y de manera descontrolada, han devorado ya gran parte de las instalaciones. Según ha podido saber este diario, han tenido que ser desalojadas algunas naves contiguas por precaución. El incidente ha provocado una intensa columna de humo en los alrededores de la nave afectada muy visible desde numerosos puntos de Xàtiva. El olor a ceniza hasta llegado hasta la Albereda, en el centro de la ciudad. También se han escuchado explosiones procedentes del recinto y la Guardia Civil ha acordonado la zona.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha establecido la situación 0 del Plan Territorial de Emergencias de la Comunitat Valenciana y ha aconsejado a los vecinos de Xàtiva que mantenan cerradas puertas y ventanas.

El foco se ha producido en las instalaciones de Hidronatur by Plasvina, un gran complejo en el que se fabrican bañeras, hidromasajes y platos de ducha. El alto material combustible existente augura una difícil extinción. Los trabajadores de la empresa han tenido que ser desalojados. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias ambulancias.

Fuego en el interior de las instalaciones. / Perales Iborra

Recomendaciones a la población

A raíz del incendio declarado en la tarde de hoy en la empresa Hidronatur, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha emitido una nota con una serie de recomendaciones dirigidas a la población, dada la nube de humo que se está produciendo en el incendio, y atendiendo a la naturaleza de los materiales almacenados.

Por un lado, se pide limitar la exposición al humo y permanecer el mayor tiempo posible en interiores, manteniendo el aire interior tan limpio como sea posible, así como mantener puertas y ventanas cerradas. También plantean evitar cualquier entrada de aire desde el exterior (chimenea, campana extractora, rejillas de ventilación y enchufes.

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