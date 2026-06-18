El Club Ciclista Ontinyent destacan en la Challenge Alicante Interior con los equipos junior y cadete

Los equipos junior y cadete del Club Ciclista Ontinyent completaron un excelente fin de semana en la Challenge Alicante Interior, formada por la cronoescalada de Cocentaina, la prueba disputada en Sax y la etapa final de Castalla.

Cadetes, juniors y entrenadores del Club Ciclista Ontinyent en la Challenge Alicante Interior. / Club Ciclista Ontinyent

En categoría junior, el equipo Guerola Perfil 10 volvió a demostrar su gran nivel competitivo. El principal protagonista fue Borja Giménez, que consolidó el liderato de la Challenge de la Comunitat Valenciana tras una destacada actuación en Sax. Por su parte, Beltrán Raso conquistó el maillot rojo de la montaña de la Challenge Alicante Interior y finalizó sexto en la clasificación general. También destacaron las actuaciones de Iván Buleo, Federico Velázquez, Jorge Alarcón, Joan Sanchis, Pau Santamaría, Javier Delgado, Andreu Acosta, Enrique Montava e Itzan Alonso, que contribuyeron al gran trabajo colectivo realizado por el equipo durante toda la competición.

Beltrán Raso, del Club Ciclista Ontinyent, en el podio. / Club Ciclista Ontinyent

En categoría cadete, el equipo Guerola participó al completo en la Challenge Alicante Interior, demostrando una gran solidez y compromiso durante las tres jornadas de competición. La plantilla estuvo formada por Álex Vallés, Álex Tortosa, Pau Soriano, Álvaro Gil, Alejandro Bea, Lucas Albero, Héctor Albero, Aitor Selva, Andreu Sansaloni, Pedro Ibáñez y Marc Hervás. El conjunto ontinyentí logró una destacada cuarta posición en la clasificación general por equipos, reflejo del esfuerzo colectivo realizado durante toda la Challenge.

A nivel individual, sobresalió la actuación de Héctor Albero, que finalizó séptimo en la clasificación general final. En la última etapa disputada en Castalla consiguió una meritoria décima posición y además se adjudicó las dos metas volantes de la jornada, resultado que le permitió proclamarse vencedor de la clasificación general de metas volantes de la Challenge Alicante Interior.

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Héctor Albero, del Club Ciclista Ontinyent, en el podio. / Club Ciclista Ontinyent

Los resultados obtenidos por ambos equipos confirman el excelente trabajo que se viene desarrollando en el Club Ciclista Ontinyent, que continúa formando corredores competitivos y consolidándose como una referencia del ciclismo base y de competición en la Comunitat Valenciana.