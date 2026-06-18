Compromís, PP y EUPV se "solidarizan" con el portavoz del PSPV de Ontinyent y condenan "las intimidaciones" del concejal Óscar Borrell

Compromís, el PP y Esquerra Unida han mostado este jueves su "solidaridad" al portavoz socialista en la localidad, José Antonio Martínez, y han condenado los hechos ocurridos ayer en los que este fue increpado por el regidor de Territorio, Óscar Borrell (Ens Uneix) cuando se encontraba grabando un vídeo en la Plaça de la Concepción. Los tres partidos, además, han coincidido en reclamar que se adopten medidas tras lo sucedido.

Compromís ha condenado "cualquier conducta que suponga intimidación, acoso o falta de respeto hacia representantes democráticamente elegidos", mientras que EUPV ha asegurado que "este tipo de episodios no son hechos aislados, sino una muestra más del clima político que se ha instalado en el Ayuntamiento de Ontinyent bajo la mayoría absoluta de Ens Uneix, caracterizado —según afirman— por una creciente falta de tolerancia hacia la crítica y de no ser cuestionados desde la oposición".

El PP de Ontinyent, igualmente, ha condenado "de manera rotunda los graves hechos ocurridos ayer contra el portavoz del PSPV al Ayuntamiento de Ontinyent, José Antonio Martínez, quien fue objeto de insultos, intimidaciones y una actitud claramente coercitiva por parte del regidor de Territorio, Óscar Borrell". Unos comportamientos que para los populares son "absolutamente incompatibles con la responsabilidad, la ejemplaridad y el respeto institucional que se exigen a cualquier cargo público".

Por su parte, el secretario general del PSPV en la provincia de Valencia, Carlos F. Bielsa, ha expresado su "más firme condena a cualquier actitud de acoso, coacciones o insultos en la vida pública". A través de un mensaje publicado en X, Bielsa ha dicho que "los violentos no tienen cabida en política ni en una sociedad democrática." y ha mostrado todo su apoyo a José Antonio Martínez: "El respeto debe prevalecer siempre", ha manifestado.

Para el portavoz de Compromís per Ontinyent, Nico Calabuig, “los hechos denunciados resultan absolutamente incompatibles con los principios de respeto institucional y convivencia democrática que tienen que guiar la actuación de cualquier cargo público”. En este sentido, el concejal valencianista ha manifestado que “no hay ninguna discrepancia política que justifique los insultos, las coacciones o los comportamientos intimidatorios entre representantes públicos. Lamentablemente, la actitud y los calificativos utilizados por Óscar Borrell incluso en los Plenos Municipales hacen que no nos extrañe nada que haya protagonizado un incidente tan grave”. agrega Calabuig, que ha trasladado el "apoyo" de la formación valencianista a José Antonio Martínez y ha reivindicado el derecho de todos los grupos políticos a ejercer su tarea en libertad y sin presiones.

Desde el PP, mientras tanto, señalan que dan "plena credibilidad a la denuncia formulada por José Antonio Martínez y por el Grupo Municipal Socialista" después de haber conocido el relato de varias personas que presenciaron los hechos. "La discrepancia política es legítima y forma parte de la democracia. Lo que es inadmisible es intentar intimidar, insultar o dificultar la tarea de fiscalización que corresponde a los representantes de la oposición. Actitudes como las denunciadas atentan contra la convivencia democrática, deterioran el normal funcionamiento de las instituciones y perjudican la imagen y la dignidad del Ayuntamiento de Ontinyent", señalan los populares, que han exigido al alcalde, Jorge Rodríguez, "que adopte las medidas oportunas para que hechos de esta gravedad no vuelven a producirse". "La democracia, el respeto y la convivencia no admiten excusas ni justificaciones", sentencian en un comunicado.

Para el portavoz valencianista Nico Calabuig, “la crítica política, la confrontación de ideas y el debate son elementos esenciales de cualquier democracia sana. Lo que no tiene cabida es intentar desacreditar o intimidar una persona por ejercer sus responsabilidades públicas. Actuar de este modo tan intolerante es un mal ejemplo cara en toda la ciudadanía, inadmisible en un representante público”. Desde Compromís por Ontinyent consideran que la ciudadanía "espera de sus representantes ejemplaridad y responsabilidad". “Ontinyent es una ciudad plural, diversa y con una larga tradición de convivencia democrática. Todas las fuerzas políticas tenemos la obligación de contribuir a preservar un clima de respeto mutuo, especialmente en un momento en que los discursos de odio están propagándose en muchos ámbitos de la sociedad”, ha señalado Calabuig.

El portavoz de Compromís ha concluido afirmando que “las instituciones democráticas se refuerzan cuando se respeta la pluralidad política y cuando las diferencias se resuelven con argumentos y no con descalificaciones personales. Unos hechos como los ocurridos tendrían que comportar la asunción de responsabilidades políticas. Desde Compromís por Ontinyent continuaremos defendiendo una política basada en el diálogo, la convivencia, el respeto y la dignidad de todas las personas. Hagamos un llamamiento a preservar un debate público respetuoso que esté a la altura del que merece la ciudadanía de Ontinyent.”

"Dificultar el contraste político"

Por su parte, desde EU Ontinyent aseguran que, "en los últimos años, se ha detectado una tendencia preocupante a dificultar el contraste político y a restar importancia a las propuestas de la oposición, lo cual, a su parecer, empobrece la calidad democrática del municipio".

Según José Carlos Torró, coordinador de EU Ontinyent, “el problema no es un hecho puntual, sino un modelo de gobierno que no le gusta ser fiscalizado y no acepta la discrepancia política como una parte normal del funcionamiento democrático”. Desde Esquerra Unida reclaman que "se garantice el respeto y se tomen medidas contundentes con estos tipos de sucesos", recordando que la ciudadanía" necesita debates centrados en los problemas reales y no en dinámicas de confrontación personal o partidista".

EU Ontinyent ha reafirmado su compromiso "con una política basada en el respeto, la transparencia y la fiscalización democrática del gobierno municipal, e insiste que continuará ejerciendo su tarea crítica con responsabilidad, a pesar de las actitudes que —afirman— buscan deslegitimar o minimizar la oposición", apostillan.