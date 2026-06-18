Compromís impulsa una moción contra la corrupción en l'Alcúdia de Crespins

El Grupo Municipal de Compromís por L'Alcúdia de Crespins defenderá en el próximo Pleno Ordinario municipal una moción en favor de la regeneración democrática, la transparencia y la tolerancia cero ante cualquier caso de corrupción política.

La iniciativa nace de la preocupación existente entre la ciudadanía ante los numerosos escándalos de corrupción que han afectado durante las últimas décadas las principales fuerzas políticas del Estado como son el PP y PSOE , que han contribuido a deteriorar la confianza en las instituciones públicas.

El portavoz de Compromís en l'Alcúdia de Crespins, Pepe Garrigós, considera que la corrupción "no entiende de siglas ni de colores políticos". "Cada euro desviado de los recursos públicos es un euro que deja de invertirse en sanidad, educación, servicios sociales o infraestructuras. Por eso, la respuesta de las instituciones tiene que ser contundente, ejemplar y sin excepciones", asegura el regidor.

La moción reclama "medidas para reforzar la transparencia, garantizar la rendición de cuentas, proteger los denunciantes de corrupción, recuperar el dinero público malversado y exigir responsabilidades políticas ante cualquier conducta incompatible con la ética pública".

Garrigós ha señalado que "la ciudadanía está cansada de los casos de corrupción y de ver como demasiadas veces los intereses partidistas pasan por ante el interés general. Las instituciones tienen que recuperar la confianza de la gente con hechos y no con palabras".

El papel de los ayuntamientos

Asimismo, Compromís ha destacado que los ayuntamientos, como administraciones más próximas a la ciudadanía, tienen que liderar la defensa de los valores democráticos, la transparencia y el buen gobierno.

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Finalmente, Compromís reafirma su compromiso "con una manera de hacer política basada en la honestidad, la proximidad, la participación ciudadana y la defensa de los recursos públicos, porque la corrupción no solo perjudica las administraciones, sino que debilita la democracia y perjudica el conjunto de la sociedad".