La Conselleria de Justicia rectifica y prolonga el plazo para ofertar parcelas candidatas a albergar los nuevos juzgados de Xàtiva

Los propietarios de parcelas de más de 3.000 metros cuadrados situadas a menos de 300 metros de la trama urbana de Xàtiva disponen de una semana más de tiempo para presentarse a la convocatoria abierta por la Conselleria de Justicia para seleccionar un nuevo emplazamiento destinado a albergar la nueva sede judicial de la capital de la Costera.

El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado este jueves una importante corrección de errores que actualiza el anuncio difundido el pasado lunes por la Generalitat en su interés por adquirir de manera directa unos terrenos para ubicar el Palacio de Justicia en los que la administración autonómica tiene previsto gastarse un máximo de 2,6 millones de euros, ya reservados en los presupuestos de 2026.

Finalmente, el plazo para presentar ofertar o solicitudes de participación en el marco del proceso no es de 15 días naturales, como inicialmente indicaba la resolución de la conselleria. El nuevo texto modifica el contenido de la misma y aclara que la fecha límite para recabar ofertas será de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio, aparecido en el DOGV el lunes 15 de junio.

Pese a este cambio, la fecha de referencia para el cómputo de todos los plazos se mantiene y comienza a contar desde el martes 16 de junio.

Segunda semana de julio

La corrección implica alargar una semana el tiempo del que disponen los propietarios interesados en venderle a la Generalitat sus terrenos para completar y presentar toda la documentación exigida. En lugar del 30 de junio, la fecha tope para hacerlo se sitúa en el 7 de julio, teniendo en cuenta que el día de Sant Joan es festivo este año.

Las parcelas “candidatas” tienen que estar ubicadas en la trama urbana de Xàtiva o a menos de 300 metros de la misma, y deben disponer de acceso viario, peatonal y con transporte público. No pueden estar situadas en zonas inundables y debe respetar las distancias de seguridad respecto a instalaciones o actividades que puedan generar riesgos para la salud humana. También debe estar a más de 25 metros de cementerios.

En cuanto a las dimensiones de los terrenos, la parcela debe contar con una superficie mínima de 3.000 metros cuadrados, aunque el anuncio remarca que es “preferible una superficie de 4.000 m² o superior”, y de forma “sensiblemente rectangular”. Tiene que estar clasificada como suelo urbano, con calificación adecuada para uso administrativo y sin restricción para la implantación de una sede judicial. También se admitirán parcelas catalogadas en el PGOU de Xàtiva de uso residencial o industrial en las que sea compatible el uso administrativo. Además, “deberá acreditarse la compatibilidad urbanística del uso administrativo institucional o equivalente en la terminología del Plan general”, subraya el anuncio de la licitación, que añade que en el caso de no disponer de la acreditación requerida cuando se presente la oferta, “ésta deberá acompañarse del documento acreditativo que justifique su solicitud ante el ayuntamiento. Una vez obtenido el certificado deberá aportarse al expediente”.

La parcela debe contar con una superficie suficiente para materializar un edificio con al menos 1.500 m² construidos en planta baja con iluminación y ventilación natural en todos sus frentes. Y debe disponer de superficie para levantar un edificio de, al menos, 5.100 metros cuadrados construidos sobre rasante siempre que puedan construirse 2.000 m² bajo rasante. El anuncio no detalla las plantas que deberá disponer el edificio, pero destaca que las suficientes para contar con un inmueble de al menos 5.100 m². La conselleria no “veta” las parcelas con edificaciones ya existentes, aunque deberán ceñirse a las condiciones de la licitación. Además, también se fija que los frentes de la parcela se corresponderán con alineaciones de vial, espacio público o zona verde, aunque también podrán lindar con parcelas de equipamiento de características similares y edificación abierta, y “excepcionalmente con edificación cerrada u otros usos, debiendo disponer en cualquier caso de acceso rodado y peatonal desde el viario”, especifica. También marca que la parcela elegida debe contar con acceso público a pie llano desde la vía pública. El solar deberá estar libre de servidumbres de vuelo y de subsuelo, y no debe limitar con carreteras, ferrocarriles, vías pecuarias, infraestructuras energéticas o cauces públicos.

En cuanto a los servicios urbanísticos, las parcelas que opten a albergar el futuro Palacio de Justicia de Xàtiva deben contar ya con los servicios de agua potable, red de saneamiento, red de suministro eléctrico en media tensión en alguno de los frentes de la parcela y servicios de telefonía con acometida enterrada desde arqueta.

Noticias relacionadas

Documentación a presentar

Los propietarios de parcelas de estas características que quieran ofertar sus terrenos deben presentar la documentación con la oferta económica, con y sin IVA, y plazo de validez de la oferta, debidamente firmada por la propiedad. También deben aportar la certificación catastral o último recibo de IBI, descripción del solar, justificando el cumplimiento de los requisitos físicos, urbanísticos y de servicios exigidos. Además, también debe aportar documentación fotográfica y planimétrica justificativa; acreditación de la titularidad mediante certificado de dominio y cargas del Registro de la Propiedad o nota simple informativa. En caso de tratarse de persona jurídica, se tiene que presentar la escritura de constitución, nombramiento de administradores, poderes de representación y DNI del representantes. Las ofertas se pueden presentar hasta el próximo 30 de junio en la solicitud general única de iniciación y tramitación telemática de procedimientos de la Generalitat, dirigida a la Conselleria de Justicia; o a través de escrito ante una oficina de asistencia en materia de registro.