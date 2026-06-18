Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaLogopeda asesinado ValènciaOla de calorParterre de ValènciaIncendio XàtivaPolémica Feria JulioValencia Basket horario
instagramlinkedin

Emergencias recomienda cerrar puertas y ventanas en las zonas próximas al incendio industrial registrado en Xàtiva

Se aconseja limitar la actividad física y utilizar mascarillas FFP2 para protegerse de las partículas generadas por el siniestro industrial

Prosiguen los trabajos de extinción por el incendio industrial registrado en una empresa de Xàtiva

Prosiguen los trabajos de extinción por el incendio industrial registrado en una empresa de Xàtiva

PERALES IBORRA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis G. Llagües

Xàtiva

El pavoroso incendio industrial desatado esta tarde en el polígono de Meses de Xàtiva ha causado una densa nube de humo en la capital de la Costera. Ante esta situación, el centro de Emergencias ha lanzado una serie de recomendaciones para la población, a seguir sobre todo en zonas cercanas al punto en el que se ha localizado el siniestro.

Así, exponen que "dada la nube de humo que se está produciendo en el incendio, y atendiendo a la naturaleza de los materiales almacenados, desde el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat se trasladan diferentes siguientes recomendaciones para las zonas residenciales próximas.

Los consejos destinados a la población son los siguientes:

Limitar la exposición al humo: permanecer el mayor tiempo posible en interiores, manteniendo el aire interior tan limpio como sea posible.

Mantener puertas y ventanas cerradas.

Cerrar cualquier entrada de aire desde el exterior (chimenea, campana extractora, rejillas de ventilación, enchufes…) para evitar la entrada de humo o gases.

Reducir las fuentes de contaminación del aire interior (aparatos de combustión, aspiradoras, tabaco, actividades de bricolaje…)

Reducir la actividad física tanto en exteriores como en interiores.

Imagen de la nave industrial arrasada por las llamas en Xàtiva.

Imagen de la nave industrial arrasada por las llamas en Xàtiva. / PERALES IBORRA

• En caso de padecer enfermedades cardiorrespiratorias, es recomendable ponerse en contacto con su centro de salud si sus síntomas empeoran y no mejoran con su tratamiento habitual (dificultad para respirar, tos, pitidos, dolor de pecho etc.) En el caso de personas asmáticas, conviene tener a mano los inhaladores recetados.

Las mascarillas quirúrgicas y el uso de pañuelos no son una protección segura contra el humo. Para la adecuada protección respiratoria frente a las partículas generadas por el incendio, se recomienda el uso de mascarillas tipo FFP2.

• Se pueden consultar los datos de calidad de aire en la Comunitat Valenciana a través de la App GVAire, la App ICA del MITECO (con geolocalización) y en https://ica.miteco.es/

Noticias relacionadas

• Si se da el caso, evite la exposición a las cenizas. Limpie con trapo húmedo y humedezca el suelo antes de barrer evitando que las partículas pequeñas queden en suspensión. Utilice mascarillas tipo FFP2.

La nave en llamas en el polígono Meses de Xàtiva.

La nave en llamas en el polígono Meses de Xàtiva. / @paulms25

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El joven que mató al logopeda de su hijo irrumpió en la consulta tras escuchar los gritos del niño
  2. Salvar el ficus del Parterre de València: el árbol monumental que sobrevivió a dos guerras, una riada y una gasolinera
  3. Ola de calor histórica en la Comunitat Valenciana: la Aemet advierte de récords inéditos desde 1950
  4. Justicia promete una subida salarial para sus más de 5.500 funcionarios con la huelga educativa como telón de fondo
  5. Bono Recuperem Turisme 2026: Ayudas para viajes turísticos ya disponibles en la Comunitat Valenciana
  6. Luz verde a las torres del Nou Mestalla: dos hoteles, un centro comercial y dos años de obras
  7. Un hombre mata a otro a cuchilladas en una reyerta multitudinaria en Aldaia
  8. ¿El 24 de junio es festivo en València? El motivo por el que en 2027 dejará de serlo

Emergencias recomienda cerrar puertas y ventanas en las zonas próximas al incendio industrial registrado en Xàtiva

Emergencias recomienda cerrar puertas y ventanas en las zonas próximas al incendio industrial registrado en Xàtiva

Un pavoroso incendio devora una gran nave de equipamientos de baño en Xàtiva

Un pavoroso incendio devora una gran nave de equipamientos de baño en Xàtiva

El PSPV de Ontinyent acusa a un concejal de Ens Uneix de "acosar e insultar" a su portavoz mientras grababa un vídeo en la calle

El PSPV de Ontinyent acusa a un concejal de Ens Uneix de "acosar e insultar" a su portavoz mientras grababa un vídeo en la calle

Compromís, PP y EUPV se "solidarizan" con el portavoz del PSPV de Ontinyent y condenan "las intimidaciones" del concejal Óscar Borrell

Compromís, PP y EUPV se "solidarizan" con el portavoz del PSPV de Ontinyent y condenan "las intimidaciones" del concejal Óscar Borrell

Compromís impulsa una moción contra la corrupción en l'Alcúdia de Crespins

Compromís impulsa una moción contra la corrupción en l'Alcúdia de Crespins

L'Olleria da un impulso a la ampliación y reforma del CEIP Sanchis Guarner al adjudicar la redacción del proyecto

L'Olleria da un impulso a la ampliación y reforma del CEIP Sanchis Guarner al adjudicar la redacción del proyecto

Ontinyent planifica 27 actuaciones de mejora urbana en todos los barrios con una inversión de 2 millones

Ontinyent planifica 27 actuaciones de mejora urbana en todos los barrios con una inversión de 2 millones

El Club Ciclista Ontinyent destacan en la Challenge Alicante Interior con los equipos junior y cadete

Tracking Pixel Contents