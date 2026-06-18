Emergencias recomienda cerrar puertas y ventanas en las zonas próximas al incendio industrial registrado en Xàtiva

El pavoroso incendio industrial desatado esta tarde en el polígono de Meses de Xàtiva ha causado una densa nube de humo en la capital de la Costera. Ante esta situación, el centro de Emergencias ha lanzado una serie de recomendaciones para la población, a seguir sobre todo en zonas cercanas al punto en el que se ha localizado el siniestro.

Así, exponen que "dada la nube de humo que se está produciendo en el incendio, y atendiendo a la naturaleza de los materiales almacenados, desde el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat se trasladan diferentes siguientes recomendaciones para las zonas residenciales próximas.

Los consejos destinados a la población son los siguientes:

• Limitar la exposición al humo: permanecer el mayor tiempo posible en interiores, manteniendo el aire interior tan limpio como sea posible.

• Mantener puertas y ventanas cerradas.

• Cerrar cualquier entrada de aire desde el exterior (chimenea, campana extractora, rejillas de ventilación, enchufes…) para evitar la entrada de humo o gases.

• Reducir las fuentes de contaminación del aire interior (aparatos de combustión, aspiradoras, tabaco, actividades de bricolaje…)

• Reducir la actividad física tanto en exteriores como en interiores.

Imagen de la nave industrial arrasada por las llamas en Xàtiva. / PERALES IBORRA

• En caso de padecer enfermedades cardiorrespiratorias, es recomendable ponerse en contacto con su centro de salud si sus síntomas empeoran y no mejoran con su tratamiento habitual (dificultad para respirar, tos, pitidos, dolor de pecho etc.) En el caso de personas asmáticas, conviene tener a mano los inhaladores recetados.

• Las mascarillas quirúrgicas y el uso de pañuelos no son una protección segura contra el humo. Para la adecuada protección respiratoria frente a las partículas generadas por el incendio, se recomienda el uso de mascarillas tipo FFP2.

• Se pueden consultar los datos de calidad de aire en la Comunitat Valenciana a través de la App GVAire, la App ICA del MITECO (con geolocalización) y en https://ica.miteco.es/

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• Si se da el caso, evite la exposición a las cenizas. Limpie con trapo húmedo y humedezca el suelo antes de barrer evitando que las partículas pequeñas queden en suspensión. Utilice mascarillas tipo FFP2.