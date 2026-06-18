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Estanislao Calabuig se proclama ganador del Trofeo Iturmendi de Navarra

El ciclista del equipo Caja Rural-Alea se impone tras protagonizar una escapada en el último tercio de la carrera

El ciclista de Ontinyent Estanislao Calabuig en lo alto del podio en el Trofeo Iturmendi, en Navarra.

El ciclista de Ontinyent Estanislao Calabuig en lo alto del podio en el Trofeo Iturmendi, en Navarra. / Levante-EMV

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Jesús Sansaloni

Ontinyent

El ciclista de Ontinyent Estanislao Calabuig obtuvo posiblemente su mejor victoria en la categoría sub-23, tras lograr el pasado sábado el triunfo en el XIV Trofeo de Iturmendi (Navarra) que además era el campeonato regional. Una carrera alocada y de gran velocidad marcada por las sucesivas ascensiones al alto de Altamira.

Calabuig se alzó con una victoria labrada en el último tercio de carrera, donde el ontinyentí se escapó junto a otros dos compañeros. Finalmente, en los últimos kilómetros, Calabuig dejaría la compañía y se iría solo hacia la meta.

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El del Caja Rural-Alea vivió un día grande, ya que la participación era de mucha calidad, con importantes equipos como la Fundación Euskadi, Finisher y su equipo, el Caja Rural-Ala, que se presentó con todo, incluso con el campeón de la Copa de España.

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