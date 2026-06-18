Estanislao Calabuig se proclama ganador del Trofeo Iturmendi de Navarra

El ciclista de Ontinyent Estanislao Calabuig obtuvo posiblemente su mejor victoria en la categoría sub-23, tras lograr el pasado sábado el triunfo en el XIV Trofeo de Iturmendi (Navarra) que además era el campeonato regional. Una carrera alocada y de gran velocidad marcada por las sucesivas ascensiones al alto de Altamira.

Calabuig se alzó con una victoria labrada en el último tercio de carrera, donde el ontinyentí se escapó junto a otros dos compañeros. Finalmente, en los últimos kilómetros, Calabuig dejaría la compañía y se iría solo hacia la meta.

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El del Caja Rural-Alea vivió un día grande, ya que la participación era de mucha calidad, con importantes equipos como la Fundación Euskadi, Finisher y su equipo, el Caja Rural-Ala, que se presentó con todo, incluso con el campeón de la Copa de España.