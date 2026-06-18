Estanislao Calabuig se proclama ganador del Trofeo Iturmendi de Navarra
El ciclista del equipo Caja Rural-Alea se impone tras protagonizar una escapada en el último tercio de la carrera
Jesús Sansaloni
El ciclista de Ontinyent Estanislao Calabuig obtuvo posiblemente su mejor victoria en la categoría sub-23, tras lograr el pasado sábado el triunfo en el XIV Trofeo de Iturmendi (Navarra) que además era el campeonato regional. Una carrera alocada y de gran velocidad marcada por las sucesivas ascensiones al alto de Altamira.
Calabuig se alzó con una victoria labrada en el último tercio de carrera, donde el ontinyentí se escapó junto a otros dos compañeros. Finalmente, en los últimos kilómetros, Calabuig dejaría la compañía y se iría solo hacia la meta.
El del Caja Rural-Alea vivió un día grande, ya que la participación era de mucha calidad, con importantes equipos como la Fundación Euskadi, Finisher y su equipo, el Caja Rural-Ala, que se presentó con todo, incluso con el campeón de la Copa de España.
Suscríbete para seguir leyendo
- El joven que mató al logopeda de su hijo irrumpió en la consulta tras escuchar los gritos del niño
- Salvar el ficus del Parterre de València: el árbol monumental que sobrevivió a dos guerras, una riada y una gasolinera
- Ola de calor histórica en la Comunitat Valenciana: la Aemet advierte de récords inéditos desde 1950
- Justicia promete una subida salarial para sus más de 5.500 funcionarios con la huelga educativa como telón de fondo
- Bono Recuperem Turisme 2026: Ayudas para viajes turísticos ya disponibles en la Comunitat Valenciana
- Luz verde a las torres del Nou Mestalla: dos hoteles, un centro comercial y dos años de obras
- Un hombre mata a otro a cuchilladas en una reyerta multitudinaria en Aldaia
- Un joven mata al psicólogo de su hijo de dos años en València al creer que había abusado del niño