L'Olleria da un impulso a la ampliación y reforma del CEIP Sanchis Guarner al adjudicar la redacción del proyecto
Las actuaciones proyectadas prevén la habilitación de una línea adicional para descongestionar los centros educativos de la localidad y la renovación de las instalaciones ya existentes
L'Olleria ha dado un paso más hacia la ampliación y reforma del CEIP Manuel Sanchis Guarner, adjudicando el servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto. Una obra que tiene como sus dos objetivos principales habilitar una línea más y reformar las instalaciones ya existentes que conforman el centro.
Esta fase de redacción se ha adjudicado a la empresa COR Architecture Design y cuenta con un presupuesto de 253.749,10 €. Esta licitación se ha llevado a cabo de manera coordinada con la Dirección General de Infraestructuras Educativas y, en los próximos 6 meses, se prevé que la empresa adjudicataria entregue al consistorio el proyecto de la obra, el cual se creará de manera colaborativa y escuchando activamente la comunidad educativa del centro.
Este proyecto responde a la necesidad de la creación de una cuarta línea en L’Olleria, que permitirá reducir la carga tanto del propio Sanchis Guarner, como del CEIP Isabel la Católica (el otro centro de educación primaria del municipio) y la Escuela Infantil Municipal, ya que se prevé dotar el centro de un aulario de 2 años.
Beneficio para toda la comunidad educativa
De este modo, este avance hacia la construcción de un centro de primaria más grande y modernizado beneficiará a la totalidad de la comunidad educativa de L'Olleria.
“Avanzando con este proyecto de ampliación y reforma, damos otro paso para dar respuesta a las necesidades de nuestros centros. Nuestro pueblo crece y con él también las necesidades educativas de nuestra población. Este proyecto no solo beneficia al CEIP Sanchis Guarner, sino a todo el alumnado en edad escolar de nuestro municipio", subraya el concejal de Educación del Ayuntamiento de L'Olleria, Daniel Semper.
De este modo, L'Olleria continúa avanzando en su objetivo de ampliar uno de sus centros educativos. Una medida que permitirá continuar ofreciendo una educación de calidad a las niñas y niños del pueblo y unas infraestructuras renovadas para el alumnado y el profesorado.
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