Ontinyent bate el récord de aportación de basura orgánica al Consorcio de Residuos en la primera noche de recogida con el nuevo sistema

El Ayuntamiento de Ontinyent ha valorado positivamente el desarrollo de los primeros días de funcionamiento del nuevo sistema de recogida de residuos, después de que la pasada noche de miércoles a jueves se completara la primera jornada de recogida de la fracción orgánica, una de las principales novedades incorporadas con el nuevo modelo.

Según los datos facilitados por la empresa adjudicataria del servicio, durante esta primera recogida se recogieron un total de 17.780 kilogramos de materia orgánica, una cifra que supone la mayor aportación de esta fracción registrada en un único día al Consorcio de Residuos por parte de un municipio, en este caso Ontinyent, desde la creación de esta entidad ahora hace 20 años.

Desde la empresa destacan que se trata de un resultado especialmente relevante teniendo en cuenta que corresponde a la primera jornada de funcionamiento del sistema y en un periodo todavía inicial de adaptación tanto por parte del personal como de las personas usuarias. Las mismas fuentes señalaban que los datos permiten anticipar que estas cifras podrán incrementarse notablemente a medida que el servicio se consolide y aumento todavía más la participación ciudadana.

Desde el Ayuntamiento de Ontinyent se ha remarcado la importancia de estas casi 18 toneladas de materia orgánica recuperadas, “puesto que se trata de residuos que hasta ahora acababan mayoritariamente depositados dentro de la fracción resto y que posteriormente tenían que ser separados en las plantas de tratamiento. La correcta segregación en origen facilita una gestión mucho más eficiente de los residuos, mejora las posibilidades de valorización de los materiales y contribuye a avanzar en los objetivos de sostenibilidad y economía circular marcados tanto por la normativa europea como por las administraciones públicas”, apuntan.

Incidencias mínimas

En cuanto al funcionamiento general del servicio, las incidencias registradas durante esta tercera jornada han vuelto a ser mínimas. Entre las situaciones detectadas se encuentran algunos casos puntuales de personas usuarias que han depositado una fracción diferente a la que correspondía según el calendario establecido, así como varios casos de residuos entregados fuera del horario fijado para el servicio, una vez el vehículo de recogida ya había pasado por la calle correspondiente. Aun así, desde el Ayuntamiento se insiste que estas incidencias son muy reducidas en relación con el volumen total de población atendida y entran dentro de la normalidad prevista en cualquier proceso de implantación de un nuevo modelo de recogida que comporta cambios de hábitos entre la ciudadanía.

La valoración municipal pone especialmente el acento en la respuesta mayoritariamente positiva de la población durante estos primeros días. En este sentido, desde el Ayuntamiento se señala que la gran mayoría de vecinos y vecinas está cumpliendo correctamente con las pautas establecidas, tanto en cuanto a la separación de las diferentes fracciones como a los horarios de depósito de los residuos. Además, desde el consistorio también se ha querido destacar el interés mostrado por numerosas personas usuarias por el funcionamiento del nuevo servicio. "Durante estos primeros días, muchos vecinos y vecinas han seguido de cerca el trabajo de los operarios y han mostrado una actitud colaboradora y receptiva ante las novedades incorporadas, contribuyendo así al correcto despliegue del sistema", aseguran fuentes municipales.