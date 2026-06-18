Ontinyent planifica 27 actuaciones de mejora urbana en todos los barrios con una inversión de 2 millones

Los proyectos de gran envergadura suelen acaparar los titulares y son los más cotizados en los programas electorales de los principales partidos. A menudo, sin embargo, lo que más afecta al ciudadano en el día a día es encontrarse con un socavón en plena calle, pasear por un carril que tiene un relleno suelto o ir a un parque y comprobar que hay columpios en mal estado.

"Ontinyent Millora" es el nombre con el que el ayuntamiento de esta localidad ha bautizado el nuevo plan inversor diseñado para acometer estos arreglos aparentemente menores pero tan necesarios para mejorar la calidad de vida del vecindario. "Esta es la legislatura de la segunda transformación de Ontinyent, pero también hemos querido ser el gobierno de las pequeñas cosas, porque las pequeñas cosas son a veces las que más nos afectan", ha resumido este jueves el alcalde Jorge Rodríguez la filosofía de este programa que planifica 27 actuaciones en todos y cada uno de los barrios de la ciudad con un presupuesto global de 2 millones de euros, de los cuales 1,5 millones proceden de una ayuda de la Diputación de Valencia.

"Sin esta subvención sería imposible poder hacer frente a un plan tan ambicioso como el que hoy presentamos", ha subrayado Rodríguez, que estima en el primer trimestre de 2027 la fecha para ir ejecutando todas las intervenciones planteadas, entre las cuales figuran obras de asfaltado de calles, reposición de aceras, repavimentación, renovación de pintura vial o sustitución de elementos en parques de juegos infantiles.

El regidor de Territorio, Óscar Borrell, ha destacado que las mejoras urbanas se extenderán a "muchas calles y viales y otros espacios públicos como el polideportivo municipal", donde ya se está desplegando una gran actuación como es la remodelación de la piscina cubierta.

El concejal de Servicios Municipales, Jordi Vallés, por su parte, ha recalcado que el consistorio lleva "dos años trabajando en este proyecto", a partir de las necesidades trasladadas por los vecinos y del propio trabajo diario del servicio de obras sobre el terreno. "Habrá actuaciones en todos los barrios, desde el asfaltado de calles con el pavimento degradado o que han tenido algunos abombamientos en la vía pública por el agua o por las filtraciones, como intervenciones en los parques públicos de la ciudad", ha detallado Vallés.

Enguix: "Trabajamos por nuestra ciudad, aunque a algunos les sepa mal"

La vicepresidenta de la diputación, Natàlia Enguix, ha dicho que el plan presentado hoy "es el resultado del trabajo que hacemos desde la Diputación de Valencia, el ir y venir desde Ontinyent a València, yo como vicepresidenta y mi equipo, gente de la Vall d'Albaida que nos dejamos la piel todos los días para trabajar por nuestra ciudad".

Enguix ha recordado que ya se han invertido 17 millones de euros en la ciudad. "Para nosotros, es fundamental la presencia en la Diputación de Valencia y en las instituciones valencianas. Siempre le damos las gracias a toda la gente que ha confiado en nosotros, porque gracias al voto de la gente de Ontinyent y la Vall d'Albaida somos influyentes en la capital, en Valencia, y en concreto en la Diputación de Valencia", ha indicado. "Nosotros trabajamos todos los días por nuestra ciudad, aunque a algunos les sepa mal, trabajamos valientemente porque creemos que lo más importante es Ontinyent- Sobre todo para defender nuestros intereses, los intereses de la gente de Ontinyent y de nuestra comarca. Así que, para mí, es un orgullo poder hoy estar así con el resto de mis compañeros, con nuestro alcalde, presentando una inversión millonaria como esta y como son las que llevamos adelante en esta legislatura gracias a nuestra influencia y nuestro posicionamiento estratégico en la Diputación de Valencia", ha ahondado la vicepresidenta.

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"Así que continuaremos trabajando valientemente por nuestra ciudad con las convicciones que siempre tenemos presentes en nuestro trabajo diario, poniendo a Ontinyent por delante de cualquier sectarismo. Nosotros confiamos en nuestra gente, que es quien nos ha dado la oportunidad y la posibilidad de estar donde estamos y de poder aportar inversiones millonarias a nuestra ciudad", ha apostillado Enguix, dos días después de la reprobación en el pleno de la diputación auspiciada por el PSPV.