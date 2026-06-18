El PSPV de Ontinyent acusa a un concejal de Ens Uneix de "acosar e insultar" a su portavoz mientras grababa un vídeo en la calle

La tensión entre el PSPV y Ens Uneix no se circunsribe únicamente a la Diputación de Valencia, donde los socialistas han sacado adelante una moción para reprobar a la vicepresidenta primera. Este jueves, el Grupo Municipal Socialista de Ontinyent ha acusado al regidor de Territorio de Ens Uneix, Óscar Borrell, de "increpar, insultar, intentar boicotear y acosar" al portavoz socialista en la localidad, José Antonio Martínez, mientras grababa un vídeo en la vía pública.

El concejal del PSPV se encontraba en medio de una jornada de grabación audiovisual autorizada en la plaza de la Concepción, inmersa en unas obras de remodelación, cuando, según describen los socialistas, "Borrell se dirigió de manera agresiva a José Antonio Martínez, profiriendo gritos e insultos como 'mentiroso' y 'sinvergüenza', elevando el tono de manera desmesurada, en presencia de numerosos vecinos y transeúntes, alterando gravemente la convivencia y el respeto institucional que debe presidir la actuación de cualquier representante público".

El comunicado del PSPV continúa indicando que "a pesar de los reiterados intentos de las personas presentes por rebajar la tensión y pedir calma, el concejal Borrell mantuvo una actitud hostil y desafiante, realizando además comentarios despectivos dirigidos a menoscabar la dignidad personal y política del concejal socialista José Antonio Martínez. Posteriormente, regresó al lugar para continuar con el acoso e intentar dificultar el normal desarrollo de la grabación", añaden.

El grupo socialista asegura que los hechos "fueron presenciados por numerosos testigos", por lo que "existe respaldo probatorio" y la formación está estudiando la adopción de cciones legales "en defensa de los derechos de José Antonio Martínez y en garantía del libre ejercicio de la actividad política".

Valoración de acciones legales

Desde la Agrupación Socialista de Ontinyent sostienen que su portavoz "mantuvo en todo momento la serenidad, evitó responder a las provocaciones y continuó ejerciendo su labor con absoluto respeto y responsabilidad". También agradecen públicamente "las muestras de apoyo y solidaridad recibidas por parte de vecinos y testigos que presenciaron los hechos y que reprobaron el comportamiento exhibido por el concejal de Ens Uneix".

"Resulta especialmente preocupante que un cargo público recurra al insulto, la intimidación y las coacciones para intentar amenazar a un representante político en el ejercicio de sus funciones democráticas. Este tipo de conductas son incompatibles con los principios de convivencia, respeto institucional y pluralismo político que deben regir la vida pública", manifiestan desde el PSPV.

"El Grupo Municipal Socialista reitera su compromiso con el respeto, la convivencia democrática y la libertad de expresión, y exige una rectificación pública por parte de Óscar Borrell, así como el cese inmediato de cualquier comportamiento intimidatorio o irrespetuoso hacia aquellas personas que ejercen su labor de oposición", apostillan.

Ens Uneix acusa al PSPV de buscar alimentar una polémica interesada"

Por su parte, Borrell ha compartido en su Facebook unos insultos que le dirige una vecina para acusar al PSPV de Ontinyent de "alentar discursos populistas como los de Abascal o Maduro". "A base de mentiras están crispando y la muestra se encuentra en el Facebook del señor Martinez,en el que deja que insultan a regidores y regidoras de otro partido", asegura el regidor de Territorio, que dice estar "esperando la condena del hechos del señor Martinez, de los Socialistas de Ontinyent y de la secretaria de organización de Pedro Sánchez, Rebeca Torró Soler, conforme todos los partidos condenamos el ataque de su sede. Los insultos no son buena política", apostilla en su publicación.

Ens Uneix ha respondido al comunicado del PSPV lamentando el "tono" empleado por esta formación, que, a juicio de los municipalistas, "lejos de contribuir a rebajar la tensión política, busca alimentar una polémica interesada ocultando el contexto de los hechos"

"Desde Ens Uneix defendemos el respeto institucional y la convivencia democrática, valores que siempre han guiado nuestra acción política. Precisamente por eso consideramos imprescindible recordar que los hechos ocurridos se producen después de semanas de declaraciones y publicaciones en redes sociales que han contribuido a generar un clima de crispación innecesario", expone la formación liderada por Jorge Rodríguez.

"Resulta especialmente preocupante que el PSPV-PSOE pretenda presentarse ahora como víctima mientras continúa sin condenar ni moderar comentarios públicos en redes sociales donde se han lanzado insultos graves y descalificaciones personales contra regidoras y regidores del gobierno municipal. Unos comentarios que continúan visibles y que merecen la misma contundencia en su condena que cualquier otra conducta inadecuada", mantienen desde Ens Uneix.

Según esta formación, "si en algún momento se produjo una reacción excesiva por parte del regidor Óscar Borrell, esta se enmarca en un contexto de profunda indignación ante la normalización de ataques personales que algunos responsables políticos parecen tolerar cuando van dirigidos contra adversarios políticos".

Ens Uneix considera que la ciudadanía espera de sus representantes "menos confrontación y más responsabilidad. Por eso, hacemos un llamamiento a todos los grupos políticos para que condenen cualquier insulto o ataque personal, vengan de donde vengan, y trabajen para recuperar un clima de respeto mutuo que beneficie la ciudad de Ontinyent".