La vivienda más grande a la venta en Ontinyent: una casa señorial del siglo XVIII pegada a los juzgados

Con sus 1.105 metros cuadrados construidos, es la propiedad más grande a la venta dentro del núcleo urbano de Ontinyent. La histórica Casa Mompó, deshabitada desde hace mucho tiempo y pegada a la sede principal de los juzgados de la ciudad, se oferta por un precio de 200.000 euros, incluida en la cartera inmobiliaria de la agencia Atika.

El edificio ubicado en la calle Magdalena, que hace chaflán con la Avenida Conde de Torrefiel, forma parte del catálogo de bienes protegidos del Plan General (con un grado de blindaje parcial) por su valor patrimonial e histórico. Según este documento, sus orígenes cronológicos se situarían en el siglo XVIII. La casa señorial, con tres alturas, dispone de un patio interior privado y un jardín trasero romántico elevado sobre el nivel de la calle, que ocupa unos 625 m2.

La ficha municipal de la vivienda destaca un gran vestíbulo de entrada con columna central y escalera al fondo, junto con unos pavimentos originales del siglo XVIII en la sala principal. En la planta noble hay "cuatro balcones de proporciones gigantescas" con barandilla de hierro forjado. Los enrejados también están datados en el siglo XVIII. Además, a la vivienda se accede a través de un gran portalón de entrada y tiene una esquina rematada con piedra trabajada.

El reciente lavado de cara que la Conselleria de Justicia ha proporcionado a su principal edificio judicial en Ontinyent -se han invertido 158.752 euros para restaurar las fachadas y cubiertas- ha reforzado el contraste con la casa aledaña, edificada con anterioridad. Ambos inmuebles pertenecieron originalmente a los Delgado Molina, una saga familiar con un protagonismo central en la historia del sector textil ontinyentí desde el siglo XVIII, tal como recuerdan en la página Ontinyent Rural.

En 2017, la Associació de Veïns el Llombo propuso a las administraciones públicas la compra de la Casa Mompó para ampliar los juzgados. La operación se valoró, pero finalmente no se materializó. La sede judicial abrió como tal en 1986 en una antigua casa señorial construida en 1925 por José Delgado de Molina Moscardó, junto a la antigua vivienda familiar. Dicho inmueble, diseñado por el arquitecto valenciano Victor Gosalvez Gómez, destaca por su estilo ecléctico.

Nuevo Palacio de Justicia

La Casa Mompó -conocida así por el nombre del marido de la antigua propietaria, Ana Delgado de Molina Moscardó- se encuentra en un buen estado estructural, aunque precisa de una reforma completa en cada una de sus tres plantas, de unos 300 m2 cada una. "Es una vivienda muy luminosa con muchísimas posibilidades, techos altos y dos balcones. Tiene vistas despejadas, se encuentra ubicada en un entorno tranquilo y próxima a todos los servicios", destaca el anuncio de la inmobiliaria.

La edificación lleva muchos años cerrada y también necesita una intervención en el tejado, aunque sus grandes dimensiones la convierten en un inmueble abierto a un abanico de posibles usos: desde la creación de varios estudios residenciales, a su adecuación para albergar servicios de carácter público. El edificio aledaño de los juzgados previsiblemente dejará de utilizarse en cuanto se ponga en marcha el nuevo Palacio de Justicia que se está construyendo en la antigua fábrica Bernabeu, en otra zona del mismo barrio del Llombo, con una inversión de 9 millones de euros.