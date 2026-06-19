El Agrupament Escolta Cohinoor inaugura una exposición que recorre 60 años de escultismo e historia de Xàtiva
La muestra, que podrá visitarse en la Casa de la Cultura a partir del 27 de junio, reunirá una amplia selección de imágenes de diferentes décadas y objetos curiosos ligados al movimiento scout
El Agrupament Escolta Cohinoor inaugurará el próximo sábado 27 de junio a las 18:00 horas una exposición fotográfica y de objetos históricos en la Casa de la Cultura de Xàtiva, dentro de los actos conmemorativos de su 60 aniversario. La muestra, que permanecerá abierta al público durante tres semanas, ofrecerá un recorrido visual por la trayectoria del agrupamiento desde su fundación en 1965 hasta la actualidad, convirtiéndose también en un viaje por la historia reciente de la ciudad a través de los ojos de varias generaciones de scouts.
La exposición reunirá una amplia selección de fotografías procedentes de diferentes décadas, muchas de ellas recuperadas gracias a la colaboración de antiguos escoltas, familias y miembros del grupo. Los visitantes podrán descubrir la evolución de las actividades, los campamentos, las excursiones y la vida cotidiana del agrupamiento a lo largo de sesenta años. Además de las fotografías, la muestra incluirá uniformes históricos, pañoletas, insignias, revistas, documentos y otros objetos curiosos que permitirán conocer mejor la cultura escolta y observar cómo han evolucionado las tradiciones, la vestimenta y la manera de hacer escultismo a lo largo del tiempo.
Durante la inauguración estará presente Jaume Feliu, principal impulsor de la muestra y responsable de la recopilación, clasificación, restauración y selección del material expuesto. Desde el agrupamiento destacan su dedicación durante los últimos meses y señalan que esta exposición no habría sido posible sin su trabajo e implicación. La iniciativa está dirigida tanto a antiguos scouts, que podrán revivir recuerdos y reencontrarse con momentos importantes de su juventud, como cualquier persona interesada en la historia de Xàtiva, la fotografía o el movimiento escolta. El objetivo es mostrar qué es el escultismo y qué papel ha jugado en la formación personal de miles de jóvenes a lo largo de las últimas décadas.
El Agrupament Escolta Cohinoor, el grupo escolta más antiguo de Xàtiva, celebra este año sesenta años de actividad ininterrumpida. Durante este tiempo, han sido muchísimas las personas de la ciudad que han formado parte del proyecto, que actualmente continúa plenamente activo con cerca de un centenar de personas entre niños, jóvenes, kraal y comité de familias.
Más allá de la celebración de una efeméride, esta exposición pretende poner en valor una realidad que continúa viva. Han cambiado las tiendas, los uniformes, las actividades y algunas tradiciones, pero la esencia del escultismo continúa intacta: educar en valores, fomentar el compromiso, el respeto, la convivencia y el aprecio por la naturaleza. "Sesenta años después, Cohinoor continúa mirando hacia el futuro con la misma ilusión que el primer día y con la voluntad de continuar educando y haciendo crecer nuevas generaciones de niños y jóvenes de Xàtiva", destacan.
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