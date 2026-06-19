Comienzan los primeros trabajos de la ampliación de la CV-60 con una inversión de un millón de euros

La Generalitat Valenciana ha iniciado los primeros trabajos de la ampliación de la carretera CV-60, que une l'Olleria con Gandia, con una inversión de un millón de euros. Así lo ha anunciado el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, quien ha subrayado “la importancia de avanzar con actuaciones concretas mientras continúa la tramitación del proyecto global” para el desdoble de la carretera.

Maquinaria trabajando en los primeros trabajos de ampliación de la CV-60. / GVa

La primera actuación contempla la ejecución de un itinerario ciclista entre Alfarrasí y Montaverner con el objetivo de garantizar una conexión segura y directa entre ambos municipios sin esperar a la finalización del desdoblamiento de la carretera. El nuevo tramo tendrá una longitud de 358 metros y una anchura de cuatro metros. Discurrirá en paralelo al ramal de acceso a Montaverner y conectará con la glorieta de enlace con la CV-620. La inversión prevista asciende a 468.112 euros y el plazo de ejecución será de tres meses.

La segunda intervención permitirá adecuar el camino agrícola que da acceso a diversas explotaciones situadas en el entorno del río Missena, en el término municipal de la Pobla del Duc. La actuación tiene como finalidad adaptar el trazado actual al futuro proyecto de duplicación de la CV-60 y garantizar las condiciones de acceso y servicio hasta que se complete la ampliación de la carretera. El nuevo camino tendrá una longitud de 904 metros, una anchura de seis metros y se construirá al norte de la actual CV-60. Contará con firme de zahorra y mezcla bituminosa. La inversión prevista es de 519.708 euros y el plazo de ejecución será de cinco meses.

El conseller ha incidido en que estas actuaciones permiten cumplir con las condiciones ambientales establecidas para el proyecto y avanzar en la integración de la movilidad sostenible. “Se avanza en la integración de la movilidad ciclista en el entorno rural, ofreciendo conexiones seguras entre núcleos urbanos y espacios de interés natural y cultural”, ha indicado. Según ha destacado Martínez Mus, “estas actuaciones demuestran la voluntad de la Generalitat de avanzar por fases, priorizando aquellas obras que aportan mejoras inmediatas para los vecinos, los agricultores y el conjunto del territorio”. Además, Martínez Mus ha explicado que la Generalitat está acelerando los trabajos para mejorar una infraestructura que actúa como eje vertebrador entre las comarcas del interior de València, la costa y Castilla-La Mancha.

La CV-60 forma parte de la Red Básica de Carreteras de la Comunitat Valenciana y constituye una infraestructura estratégica para la movilidad y el desarrollo económico de las comarcas centrales. Actualmente, la conselleria trabaja en distintas fases del proyecto de ampliación de la vía. Entre l’Olleria y Terrateig se encuentran en redacción los proyectos de duplicación; entre Terrateig y Palma de Gandia la autovía ya está en servicio; y entre Palma de Gandia y Gandia se avanza en la licitación del proyecto que permitirá conectar la CV-60 con la AP-7 y la N-332.

La inversión global prevista para completar el desdoblamiento integral de la CV-60 asciende a 150 millones de euros, según las estimaciones recogidas en los proyectos básicos actualmente vigentes.