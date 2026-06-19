Dos deportistas del CAX Orientació disputan el Campeonato de España de Orientación en Edad Escolar

Dos deportistas del CAX Orientació de Xàtiva disputan desde hoy viernes 19 de junio y hasta el próximo lunes, día 22, el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Orientación en Edad Escola (CESA) que tiene lugar en Extremadura. Arnau Benito y Martín Aragón, que ya han viajado a tierras extremeñas, han sido convocados por la Federació d’Esport d’Orientació de la Comunitat Valenciana (FEDOCV) para participar en el equipo Cadete Masculino en la cita nacional. Este campeonato se celebrará en Jerez de los Caballeros y en Barcarrota los días 19, 20, 21 y 22 de junio. El equipo valenciano estará formado por 4 técnicos y 24 deportistas donde el club que más orientadores aporta es el Colivenc de Onil. También aportan deportistas los clubes del Centre Excursionista d'Alcoi, CEAM-Ibi-O, C.O. San Juan, Universidad de Alicante, València-O, Correcaminos, CM Cheste-O y el CAX Orientació de Xàtiva.

Arnau Benito, del CAX Orientació, disputará el Campeonato de España de Orientación en Extremadura. / CAX Orientació

Alrededor de 325 deportistas de las categorías Infantil, Cadete y Juvenil (masculino y femenino) competirán en el CESA 2026. Hasta seis pruebas se disputarán en tierras extremeñas: Larga y Media distancia, Trail-O, Laberinto-O, Sprint, y Relevos Mixtos.

Cartel del Campeonato de España de Orientación en Edad Escolar en el que participa el CAX Orientació de Xàtiva. / CAX Orientació

Los orientadores valencianos han estado entrenando en las pruebas de tecnificación de la Liga de Verano de Alicante y han podido compartir dudas y aprendizajes antes de la cita del CESA. Los técnicos de la FEDOCV les han preparado pruebas en los parajes del Monte Orgegia (Alicante) y del Xorret de Catí (Castalla).

Noticias relacionadas

Desde el CAX Orientació desean a Martín y Arnau "mucha suerte y que disfruten de esta nueva experiencia".