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La empresa cuya nave fue arrasada por un incendio en Xàtiva confirma que mantiene la actividad

Hidronatur asegura a clientes, colaboradores y proveedores que continuará "operativa y asumirá los pedidos en su otra instalación"

Imagen de los trabajos de extinción en la nave industrial de Xàtiva arrasada por el fuego.

Imagen de los trabajos de extinción en la nave industrial de Xàtiva arrasada por el fuego. / PERALES IBORRA

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José Luis G. Llagües

Xàtiva

La dirección de la empresa Hidronatur, cuya nave fue arrasada por el incendio industrial desatado en Xàtiva durante la tarde ayer, jueves 18 de junio, ha confirmado que mantendrán la actividad pese al revés sufrido. Así, en un comunicado hecho público en redes sociales con fotos del siniestro apuntan que "como consecuencia del incendio ocurrido en el día de ayer, una de nuestras fábricas ha sufrido daños irreparables. Afortunadamente, no ha habido que lamentar daños personales".

"Queremos trasladar un mensaje de tranquilidad a clientes, colaboradores y proveedores: Hidronatur continúa operativa y mantiene su actividad. Todos los pedidos serán asumidos por nuestra segunda planta de producción para garantizar la continuidad del servicio", prosiguen.

A su vez, apuntan que son conscientes de que "esta situación puede generar incidencias o retrasos puntuales, por lo que agradecemos de antemano vuestra comprensión mientras trabajamos para recuperar la normalidad lo antes posible. En estos momentos difíciles, queremos agradecer especialmente la confianza, fidelidad y apoyo que recibimos cada día. Seguiremos adelante con el mismo compromiso, esfuerzo e ilusión que nos han acompañado durante todos estos años".

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El incidente también ha afectado a los negocios ubicados en naves contiguas. Esta mañana, trabajadores de firmas de seguros ya han visitado la zona.

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