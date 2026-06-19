La fiebre por los campings no se detiene en la Canal de Navarrés: el Consell tramita otros dos proyectos en Enguera y Chella

Las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina y, conforme están los precios en las grandes ciudades y las zonas de playa, para mucha gente resulta inviable permitirse una escapada en condiciones. En un momento en el que las experiencias de tranquilidad y conexión con la naturaleza cotizan al alza, los campings y las casas rurales se han convertido en una fórmula muy demandada, como lo demuestra la concatenación de proyectos en marcha en las comarcas de interior.

A principios del año pasado, este diario ya dio cuenta de que la Generalitat estaba tramitando seis nuevas áreas de alojamientos en suelo no urbanizable de la Costera, la Vall d'Albaida y la Canal de Navarrés. Más recientemente, a estas propuestas se han sumado otras dos iniciativas en la última comarca, junto con el glamping que va a abrir en julio en la Albufera de Anna. La Conselleria de Medio Ambiente acaba de admitir a trámite sendas solicitudes de Declaración de Interés Comunitario (DIC) promovidas por inversores.

Por un lado, en plena sierra de Chella contempla la instalación de varias cabañas junto a una vivienda rural ya construida del año 1945, además de tres piscinas prefabricadas y una piscina comunitaria en una parcela de 407.711 metros cuadrados de suelo no urbanizable protegido en la zona del Cano, en plena sierra de la localidad. El uso al que se destina la edificación principal será el de un espacio multiusos donde realizar actividades grupales como talleres, reuniones o cursos. El resto de edificaciones se utilizarán para el hospedaje de los clientes.

El abastecimiento de agua potable se realizará mediante un aljibe de almacenamiento, mientras que el suministro eléctrico del camping se practicará a través de una conexión a la red general de distribución. Complementariamente, se prevé una instalación de apoyo mediante paneles solares fotovoltaicos situados en cubierta. La intervención cuenta con un presupuesto cercano al medio millón de euros.

Por otra parte, también se ha admitido a trámite otra actuación en la finca ecológica Heredad La Boquilla de Enguera, destinada a duplicar el aforo (de 16 a 35 clientes/usuarios) de una masía tradicional de carácter rural, con la ejecución de cinco casetas de madera desmontables como edificaciones auxiliares vinculadas a la propia explotación central y destinadas al alojamiento, el almacenamiento y el apoyo logístico. En este caso, la superficie de la parcela es de 385.698 m2 y el presupuesto manejado asciende a casi 100.000 euros.

Proyecto oleoturístico

El proyecto de esta actividad, promovido por la mercantil L'Olivier Du Xavier, parte del concepto de oleoturismo y gira en torno a la explotación olivarera y a la almazara previamente existente en la zona. El objetivo es la divulgación, la experiencia didáctica y la puesta en valor del producto y del paisaje agrícola, integrando la experiencia de molturación anual en la almazara, realizada al estilo tradicional y con un enfoque didáctico, con la obtención del aceite resultante destinado al autoconsumo y la realización de catas de aceite de oliva virgen extra y otras actividades de interpretación sensorial y gastronómica, en una lógica análoga a la existente en el enoturismo.

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La Heredad la Boquilla ya funciona como alojamiento, con una superficie construida de 1.087 m2. La idea es extender y ajustar la actividad existente, manteniendo el carácter rural, tradicional y vinculado al territorio.