La Generalitat pone en valor el trabajo de Ontinyent en la implantación del nuevo modelo de recogida de residuos
El alcalde y el director general Jorge Blanco analizan los primeros resultados del servicio y las implicaciones par el recibo del consorcio
La Generalitat Valenciana ha puesto en valor el trabajo que está realizando el Ayuntamiento de Ontinyent en la implantación del nuevo modelo de recogida de residuos, así como el hecho de que la ciudad sea la primera de España de estas dimensiones (entre 30.000 y 50.000 habitantes) en implantar este sistema. Así ha sido durante una reunión mantenida este viernes en València entre el alcalde de la ciudad, Jorge Rodríguez, y el director general de Calidad y Educación Ambiental, Jorge Blanco, a la que también acudía la regidora de Sostenibilidad, Sayo Gandia.
En el encuentro, celebrado en la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, se abordaron varios asuntos relacionados con la gestión de los residuos y las políticas ambientales, haciendo especial incidencia en la puesta en marcha del nuevo sistema de recogida selectiva, puerta a puerta, implantado recientemente en la ciudad. Durante la reunión, Jorge Blanco puso en valor el trabajo desarrollado por el Ayuntamiento de Ontinyent para adaptarse a las nuevas exigencias normativas en materia de residuos y destacó el esfuerzo realizado tanto a nivel técnico como organizativo para hacer posible la implantación del nuevo modelo. Así mismo, se analizaron los primeros resultados obtenidos en las primeras semanas de funcionamiento del servicio, que están permitiendo incrementar los niveles de separación de residuos y avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible.
Otro de los asuntos tratados fue la situación del Consorcio de Residuos y las repercusiones que los cambios introducidos en Ontinyent tienen que tener en los futuros recibos que se giran a la ciudadanía. En este sentido, el alcalde Jorge Rodríguez trasladó al director general la voluntad del ayuntamiento de insistir ante el consorcio para que los próximos recibos reflejen el coste real del servicio una vez consolidados los efectos del nuevo sistema.
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