La Muixeranga de Xàtiva celebra la séptima edición de su Trobada con las “collas” de la Safor y del Vendrell como invitadas
El acto tendrá lugar este sábado, 20 de junio, en la Albereda con pasacalle y actuación de las tres entidades participantes
La Muixeranga de Xàtiva celebra este próximo sábado, 20 de junio, su VIII Trobada de Muixerangues. El encuentro, en el que participarán, además de la “colla” organizadora, otras dos más, tendrá lugar en la Albereda Jaume I a las 19 horas. Este año, las entidades invitadas a la Trobada de Xàtiva son la colla muixeranguera de la Safor y la colla castellera Nens del Vendrell, de la localidad catalana.
El programa festivo de la Trobada de Muixerangues de Xàtiva comenzará a las 18 horas con un pasacalle de los participantes desde la estación de autobuses hasta la Plaça de la Bassa. Desde este céntrico lugar, las “colles” participantes realizarán la “enfaixada” y se dirigirán hacia la Albereda, pasando por Sant Francesc, donde se realizará una parada junto al Monument als Maulets para hacer la figura más emblemática de la Muixeranga de Xàtiva, el Felipet, una figura que se corona con una persona cabeza abajo, como el cuadro del rey Felipe V que cuelga cabeza abajo en el museo de la ciudad, como símbolo de repulsa hacia el monarca borbón que ordenó la quema de Xàtiva.
La VIII Trobada de Muixerangues de Xàtiva arrancará su acto central a las 19 horas en la Albereda, ante el edificio del ayuntamiento, donde comenzará la actuación de las tres entidades participantes, que realizarán varias figuras.
La Muixeranga de Xàtiva ha invitado a la ciudadanía de la ciudad y la comarca a “disfrutar de esta actuación tan especial que coincide con el décimo aniversario de nuestra colla”, expresan.
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