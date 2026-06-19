Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Logopeda asesinado ValenciaHabitación alquiler ValenciaFallera Mayor València 2027Parterre de ValènciaPlazas ImsersoCartel Feria de Julionotas PAU
instagramlinkedin

La Muixeranga de Xàtiva celebra la séptima edición de su Trobada con las “collas” de la Safor y del Vendrell como invitadas

El acto tendrá lugar este sábado, 20 de junio, en la Albereda con pasacalle y actuación de las tres entidades participantes

La Muixeranga de Xàtiva en una actuación en Xàtiva.

La Muixeranga de Xàtiva en una actuación en Xàtiva. / Perales Iborra

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Lluis Cebriá

Xàtiva

La Muixeranga de Xàtiva celebra este próximo sábado, 20 de junio, su VIII Trobada de Muixerangues. El encuentro, en el que participarán, además de la “colla” organizadora, otras dos más, tendrá lugar en la Albereda Jaume I a las 19 horas. Este año, las entidades invitadas a la Trobada de Xàtiva son la colla muixeranguera de la Safor y la colla castellera Nens del Vendrell, de la localidad catalana.

La Muixeranga de Xàtiva en una actuación.

La Muixeranga de Xàtiva en una actuación. / Perales Iborra

El programa festivo de la Trobada de Muixerangues de Xàtiva comenzará a las 18 horas con un pasacalle de los participantes desde la estación de autobuses hasta la Plaça de la Bassa. Desde este céntrico lugar, las “colles” participantes realizarán la “enfaixada” y se dirigirán hacia la Albereda, pasando por Sant Francesc, donde se realizará una parada junto al Monument als Maulets para hacer la figura más emblemática de la Muixeranga de Xàtiva, el Felipet, una figura que se corona con una persona cabeza abajo, como el cuadro del rey Felipe V que cuelga cabeza abajo en el museo de la ciudad, como símbolo de repulsa hacia el monarca borbón que ordenó la quema de Xàtiva.

La VIII Trobada de Muixerangues de Xàtiva arrancará su acto central a las 19 horas en la Albereda, ante el edificio del ayuntamiento, donde comenzará la actuación de las tres entidades participantes, que realizarán varias figuras.

Noticias relacionadas

La Muixeranga de Xàtiva ha invitado a la ciudadanía de la ciudad y la comarca a “disfrutar de esta actuación tan especial que coincide con el décimo aniversario de nuestra colla”, expresan.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ola de calor histórica en la Comunitat Valenciana: la Aemet advierte de récords inéditos desde 1950
  2. El joven que mató al logopeda de su hijo irrumpió en la consulta tras escuchar los gritos del niño
  3. Salvar el ficus del Parterre de València: el árbol monumental que sobrevivió a dos guerras, una riada y una gasolinera
  4. Prisión provisional para el joven que mató al logopeda de su hijo en València
  5. Un pavoroso incendio destruye por completo una gran nave de equipamientos de baño en Xàtiva
  6. Carolina (45 años) afectada por Corazul Cruceros: 'Nos han dejado sin vacaciones y sin dinero
  7. Última hora de la huelga de profesores en la Comunitat Valenciana tras su suspensión: sigue la negociación en directo
  8. La madre del bebé tutelado de Oliva ingresará en un centro especializado para estar con su hijo: 'Por fin voy a volver a ser mamá

La Muixeranga de Xàtiva celebra la séptima edición de su Trobada con las “collas” de la Safor y del Vendrell como invitadas

Dos deportistas del CAX Orientació disputan el Campeonato de España de Orientación en Edad Escolar

Xàtiva recupera la normalidad tras quedar "bajo control y con evolución favorable" el incendio industrial en Hidronatur

Xàtiva recupera la normalidad tras quedar "bajo control y con evolución favorable" el incendio industrial en Hidronatur

Un pavoroso incendio destruye por completo una gran nave de equipamientos de baño en Xàtiva

Un pavoroso incendio destruye por completo una gran nave de equipamientos de baño en Xàtiva

UGT denuncia ante Inspección de trabajo que el ascensor para los residuos del hospital de Xàtiva lleva un año sin funcionar

UGT denuncia ante Inspección de trabajo que el ascensor para los residuos del hospital de Xàtiva lleva un año sin funcionar

La fiebre por los campings no se detiene en la Canal de Navarrés: el Consell tramita otros dos proyectos en Enguera y Chella

La fiebre por los campings no se detiene en la Canal de Navarrés: el Consell tramita otros dos proyectos en Enguera y Chella

Ontinyent bate el récord de aportación de basura orgánica al Consorcio de Residuos en la primera noche de la nueva recogida 'puerta a puerta'

Ontinyent bate el récord de aportación de basura orgánica al Consorcio de Residuos en la primera noche de la nueva recogida 'puerta a puerta'

La Generalitat destina el primer millón de euros para la prolongación de la carretera CV-60

La Generalitat destina el primer millón de euros para la prolongación de la carretera CV-60
Tracking Pixel Contents