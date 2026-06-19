El Ontinyent 1931 inicia una nueva etapa con Rubén Sanz en el banquillo y Moi Del Val en la dirección deportiva
El club del Clariano reorganiza su proyectos después de las salidas de Roberto Bas y Abel Buades, y confirma las primeras bajas de la plantilla
Ricardo Mateu
Tras la finalización de la temporada regular y después de unos días de reflexión, saltó la sorprendente noticia de la no continuidad del técnico del Ontinyent 1931, Roberto Bas. Con el paso de los días se esperaban novedades desde la entidad del Clariano y, también de forma inesperada, se conoció la salida del director deportivo, Abel Buades. El de Benimodo cierra así su etapa al frente del área deportiva del conjunto “blanc-i-negre” tras dos temporadas.
Aproximadamente una semana después, el club dio a conocer el nombre de su nuevo entrenador. El elegido para ocupar el banquillo del Ontinyent 1931 la próxima temporada es Rubén Sanz. El técnico madrileño, de tan solo 28 años, cuenta con experiencia en el grupo valenciano de Tercera Federación tras dirigir al Rayo Ibense y al Patacona CF. Además, durante su trayectoria ha pasado por las canteras de clubes de renombre como el Getafe CF, el Rayo Vallecano y el Real Madrid. Su última aventura en los banquillos antes de llegar al Clariano fue al frente del filial del Fuenlabrada.
Junto al anuncio del nuevo entrenador también se dio a conocer el nombre del nuevo director deportivo. El elegido es Moi Del Val. Es conocido principalmente por su labor como representante de futbolistas, contando con una amplia cartera de jugadores, especialmente en la zona. El de Benigànim también estuvo vinculado anteriormente a la dirección deportiva de la extinta UD Benigànim, donde cosechó importantes éxitos.
En los últimos días, el club también ha anunciado varias bajas en la plantilla. Entre ellas destacan las salidas de Pablo Bonet, Fluixà, Alberto Oca y Pedro Sempere, jugadores que no continuarán en el proyecto la próxima temporada.
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