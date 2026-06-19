Ontinyent celebra los 30 años de la Agrupació Musical con una edición especial del Estiu Musical

El Ayuntamiento de Ontinyent y la Agrupació Musical Ontinyent han presentado una nueva edición del Estiu Musical, una de las citas culturales más consolidadas de la programación estival de la ciudad, que este año tendrá un carácter conmemorativo con motivo del 30 aniversario de la entidad musical. El ciclo ofrecerá cinco propuestas musicales entre el 26 de junio y el 17 de julio en diferentes barrios y espacios de la ciudad, manteniendo su apuesta para acercar la cultura a la ciudadanía.

La programación ha sido presentada por el regidor de Cultura, Àlex Borrell, y el presidente de la Agrupación Musical Ontinyent, Pablo Lluch, que han coincidido a destacar la importancia de la iniciativa. Borrell resaltaba que este año va a ser una edición “muy significativa” por el 30 aniversario de la asociación, y explicaba que las actividades del ciclo se integran dentro del amplio programa de actividades culturales que el Ayuntamiento está preparando para el mes de julio. El regidor felicitaba “a todos los músicos, su presidente Pablo, la junta directiva y todas las personas asociadas por estos 30 años de trayectoria e invitar toda la ciudadanía a disfrutar de los conciertos que se han preparado para este verano”, añadía.

Por su parte, Pablo Lluch destacaba que esta edición mantiene la esencia que ha caracterizado el ciclo a lo largo de los años. “Como cada año, el Estiu Musical lleva la cultura musical y la cultura de barrio en la ciudad de Ontinyent. Pero este año es una edición muy especial porque coincide con el 30 anivesario de nuestra Agrupación Musical”. El presidente detallaba una programación que recorrerá diferentes espacios de la ciudad y que contará con la participación de varias formaciones de la entidad. El ciclo se abrirá el viernes 26 de junio en el Parque Pere IV, en el barrio de San Rafel, con la actuación de la Intokables Big band a las 23:00 horas. Dos días después, el domingo 28 de junio, la Plaza Santo Domingo acogerá el intercambio entre la Banda Joven de la Agrupación Musical Ontinyent y la Banda Joven de la Unión Instructiva Musical de Almassora, en un concierto programado a las 19:30 horas.

Batalla de Charangas

Una de las principales novedades de esta edición llegará el viernes 3 de julio con la primera Batalla de Charangas celebrada en Ontinyent. La actividad tendrá lugar en la Plaza de la Concepción a partir de las 23:00 horas y enfrentará musicalmente la charanga de la Agrupación Musical Ontinyent con la charanga La Gramola, que este año también conmemora el décimo aniversario de su fundación. La programación continuará el viernes 10 de julio en el Parque Vicent Andrés Estellés con una doble propuesta: A las 20:00 horas actuará el coro Aria, mientras que a las 23:00 horas será el turno de la Banda Sénior de la Agrupación Musical Ontinyent, en una velada que pondrá en valor el trabajo desarrollado por estas formaciones a lo largo del año.

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Finalmente, el Estiu Musical 2026 culminará el viernes 17 de julio con el que los organizadores han definido como el gran acontecimiento de esta edición. El Teatro Echegaray acogerá a las 20:00 horas el concierto de la Banda Gran de la Agrupació Musical Ontinyent junto con Rubén Simeó, reconocido trompetista de proyección internacional. Esta actuación será la única de pago del ciclo, con entradas generales a 10 euros y precio reducido de 7 euros para las personas socias de la entidad, siente esta la única actuación no gratuita de todo el ciclo. Las entradas pueden adquirirse en la sede de la Agrupación Musical Ontinyent, situada en la avenida Sant Francesc número 24. Tanto el regidor como el presidente de la asociación invitaban “en toda la población de Ontinyent y de la comarca a acercarse a los diferentes escenarios y disfrutar de la música en directo en una edición tan especial como esta”, concluían.