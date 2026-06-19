Ontinyent presenta el cartel de las Festes de Sant Cristòfol 2026

La Associació de Sant Cristòfol de Ontinyent celebró ayer jueves en el Salón de Actos de la Societat de Festers, la presentación oficial del cartel y del programa de fiestas de Sant Cristòfol 2026, dando así el pistoletazo de salida a unas celebraciones muy arraigadas entre el colectivo de conductores y transportistas de la ciudad.

Acto de presentación del cartel de las fiestas de Sant Cristòfol de Ontinyent. / Levante-EMV

El acto contó con la presentación del cartel a cargo de Isabel Penadés Romero, familiar de un miembro de la junta directiva de la asociación, que ha sido la encargada de descubrir una obra creada por el artista ontinyentí Eduardo Revert Pla.

Nacido en Ontinyent en 1969, Eduardo Revert es licenciado en Bellas Artes por la Universitat Politècnica de València. Hijo de un camionero de la empresa Transdonat, siempre ha estado muy vinculado al mundo del motor y de los vehículos, una afición que ha marcado también parte de su trayectoria personal. A lo largo de su carrera ha trabajado como diseñador textil y gráfico, compaginando esta actividad con su gran pasión por la pintura. Su obra ha estado presente en numerosas exposiciones y muestras artísticas tanto a nivel nacional como internacional.

Los concejales Àngels Muños y Jordi Vallés en la presentación del cartel de fiestas de Sant Cristòfol de Ontinyent. / Levante-EMV

La presentación ha contado también con la presencia de representantes de la corporación municipal, entre ellos la regidora de Fiestas, Àngels Muñoz, que mostró el apoyo del ayuntamiento a una entidad que mantiene viva una de las tradiciones más emblemáticas de los conductores de Ontinyent.

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Con este acto, la Associació de Sant Cristòfol de Ontinyent inicia la cuenta atrás para la cita más esperada de las fiestas, que tendrá lugar el sábado 4 de julio, con el tradicional desfile de camiones y vehículos en honor a Sant Cristòfol, patrón de los conductores. Una jornada abierta a la participación de camiones, furgonetas, motocicletas, turismos y toda clase de vehículos, que recorrerán las calles de la ciudad en una muestra de devoción, convivencia y orgullo por una profesión fundamental para la sociedad. Ontinyent ya calienta motores para celebrar una nueva edición de las fiestas de Sant Cristòfol.