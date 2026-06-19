El PPCV lleva a las Corts su ofensiva contra el alcalde de Xàtiva por el "bloqueo" del Palacio de Justicia tras renunciar a Santa Clara

El PP ha llevado a las Corts su ofensiva contra el alcalde de Xàtiva por el "bloqueo" de la nueva sede judicial. A través de una nota de prensa en la que se "rebautiza" a Roger como Ramón Cerdà por error en el primer párrafo, la portavoz adjunta grupo parlamentario popular, Laura Chulià, ha asegurado que “el alcalde socialista Ramón Cerdà pone palos en la rueda del nuevo Palacio de Justicia de Xàtiva solo por motivos partidistas”.

En este sentido, Laura Chulià ha explicado que los presupuestos de la Generalitat destinan 2,6 millones de euros este año para adquirir el solar de la nueva sede del Juzgado de Xàtiva. “Es el gobierno del PP quien posibilita que el nuevo Palacio de Justicia sea una realidad lo más pronto posible, sacando un concurso público para ofertar parcelas candidatas”.

El equipo de gobierno de Xàtiva, en cambio, sigue defendiendo el convento de Santa Clara como espacio idóneo para albergar la sede judicial, con un proyecto ya aprobado y que se descartó cuando estaban a punto de iniciarse las obras de demolición previas. El alcalde de Xàtiva culpa a la conselleria de retrasar la actuación al cambiar de ubicación.

Chulià ha señalado que “el proyecto presupuestario de la Generalitat para 2026 planifica una inversión inicial, en cuatro anualidades, de 4,1 millones de euros hasta 2029 para levantar los nuevos juzgados en una ubicación que, después de años, todavía está por determinar por culpa de Roger Cerdà”.

La también Portavoz de Justicia del PP en Les Corts ha señalado que “en vista de la inoperancia del alcalde socialista de Xàtiva y el bloqueo municipal al nuevo juzgado, la Conselleria ha decidido adquirir una nueva parcela donde albergar la nueva sede judicial. Es lamentable que el Ayuntamiento esté cerrado en banda y siga empeñado en ir en contra de todos los informes técnicos, obcecado en un emplazamiento inviable como Santa Clara, un lugar que se ha quedado obsoleto con las nuevas exigencias normativas y no puede atender las necesidades del partido judicial durante la próxima década por los problemas que presenta de distribución, de accesibilidad y de evacuación por estar en pleno casco histórico”.

"La sede judicial de Xàtiva da servicio a 26 municipios"

“Roger Cerdà ha puesto pegas desde el primer día solo porque quien gobierna en la Generalitat es un partido de distinto color político al suyo. No le importa el bien del municipio, solo su interés político. Y eso es lamentable”, ha indicado.

“Ahora esgrime -ha continuado- que no se pueden hacer cambios en materia urbanística sin ni siquiera conocer la nueva ubicación, cuando existe el precedente de una modificación puntual del PGOU para hacer posible la construcción del nuevo Centro de Salud Xàtiva II. Nadie entendería que el consistorio siguiera impidiendo que no se construyera el nuevo Palacio. Parece no entender que la sede judicial setabense no solo da servicio a Xàtiva, sino a todo el partido judicial, esto es, a casi 88.000 habitantes de 26 municipios de La Costera y La Canal de Navarrés”.

Por su parte, desde el consistorio setabense alegan que las cuatro parcelas de titularidad municipal que propuso la conselleria como posible ubicación para el Palacio de Justicia estaban reservadas para otros usos y "no cumplen las condiciones urbanísticas, funcionales ni estratégicas necesarias para albergar una infraestructura de estas características". Desde el ejecutivo local ven una "contradicción" que el Consell "anuncie ahora una partida de 2,6 millones de euros para comprar unos terrenos que no necesita mientras renuncia a los terrenos que ya tiene disponibles y preparados para empezar las obras".