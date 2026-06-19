La Ruta de las Tres Cascadas de Anna se cobra un nuevo rescate

La Ruta de las Tres Cascadas de Anna ha vuelto a ser el escenario este viernes de una operación de rescate, todo un clásico cuando llega el verano en este punto fluvial de gran afluencia. En lo que va de mes, ya han trascendido dos intervenciones muy similares en la zona.

El helicóptero MV6-R del Consorcio Provincial de Bomberos ha tenido que regresar al enclave para socorrer a una persona que había sufrido una lesión mientras realizaba el popular itinerario, ante la habitual expectación de los vecinos de Anna por el despliegue de medios.

El aviso se ha producido a las 13.19 horas y ha movilizado al Grupo Especial de Rescate en Altura (Gera) a bordo del helicóptero. También ha participado una dotación de efectivos terrestres desplazados desde el parque de bomberos de Xàtiva. La persona accidentada ha sido trasladada hasta la helisuperficie ubicada en Alzira para su posterior atención sanitaria. El dispositivo de rescate ha terminado a las 14.15 horas.

Noticias relacionadas

La operación de extracción se suma a la que tuvo lugar el pasado domingo 7 de junio en torno a las 20:20 horas, cuando otra persona que se encontraba indispuesta en esta misma zona rural tuvo que ser evacuada por vía aérea hasta una ambulancia, con la intervención también de los bomberos del parque de Xàtiva.