Los servicios sanitarios atendieron a tres personas por el incendio industrial originado en Xàtiva

Xàtiva, poco a poco, está recuperando la normalidad tras desatarse ayer un incendio industrial de grandes dimensiones que ocasionó una densa columna de humo tóxico. El incidente causó un extraordinario despliegue de medios, ya que fueron movilizadas seis dotaciones de bomberos, reforzadas en algunos momentos por unidades adicionales, además de efectivos de Policía Local, Policía Nacional, Policía Autonómica y diversas patrullas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Todos los efectivos trabajaron a destajo para evitar que las llamas se propagaran a otras naves colindantes. Y su trabajo dio resultado. De momento, en el lugar permanecen efectivos contra incendios para vigilar los focos que aún no están apagados. A su vez, hasta el polígono Les Meses se trasladó una ambulancia del Servicio de Asistencia Médica urgente (SAMU), que atendió a tres personas. Las fuentes consultadas por este diario confirman que "dos de ellas precisaron asistencia por inhalación de humo y son trabajadores de la propia nave afectada. Y una tercera fue atendida por una crisis de ansiedad, siendo una trabajadora de otra empresa colindante a la de la nave afectada. Ninguna de las personas atendidas presentaba, en principio, lesiones de gravedad".

PERALES IBORRA

Desde los cuerpos de Emergencia definen la situación como "una jornada muy complicada, con una enorme carga de trabajo derivada del incendio de la nave industrial y de todas las incidencias asociadas al mismo". Rafal Valor, jefe de la Policía Local de Xàtiva, ha explicado que "la principal preocupación durante buena parte de la tarde fue la columna de humo tóxica que se generó y que se desplazaba en dirección a Xàtiva, lo que obligó a extremar las medidas de seguridad y a coordinar los recursos policiales para informar y advertir a la población. Se recomendó a los ciudadanos que evitaran permanecer en terrazas, parques y otros espacios al aire libre, y que permanecieran en sus domicilios con puertas y ventanas cerradas, con el fin de minimizar la posible exposición al humo y evitar su entrada en las viviendas".

Como medida preventiva, la Guardia Civil procedió al corte de los dos carriles de circulación de la CV-645 en sentido Xàtiva-Simat, "tanto para garantizar la seguridad de los conductores como para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia". También se lanzaron una serie de recomendaciones a la población, como el cierre de puertas y ventanas, sobre todo en las zonas cercanas al incendio.

"Quiero destacar especialmente la extraordinaria labor realizada por los bomberos. Su actuación fue sencillamente magistral. Gracias a su profesionalidad, esfuerzo y rapidez de intervención consiguieron contener el incendio y evitar que las llamas se propagaran a las naves colindantes, algo que habría agravado enormemente la situación y multiplicado los daños. Fue una tarde muy intensa y compleja, pero la coordinación entre todos los cuerpos intervinientes permitió gestionar la emergencia con eficacia y minimizar sus consecuencias", expone Valor.

Noticias relacionadas

Más de seis dotaciones de bomberos trabajan en la extinción del incendio industrial de Xàtiva / PERALES IBORRA

En estos momentos, la situación en la zona es de relativa tranquilidad. Xàtiva recupera la normalidad tras quedar "bajo control y con evolución favorable" el incendio industrial en Hidronatur "La columna de humo ha reducido notablemente tanto su densidad como su intensidad y el viento la desplaza hacia el este, de forma que no existe ningún riesgo para la población", precisan desde el consistorio.