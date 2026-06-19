"No podemos trabajar, no hay luz y han caído las paredes, lo peor es que no sabemos el tiempo que va a durar"

Xàtiva ya está recuperando la "normalidad", una vez se han levantado las recomendaciones lanzadas ayer ante la densa columna de humo tóxico que generó un incendio registrado en una nave industrial del polígono Les Meses. Los bomberos siguen en la zona vigilando la evolución del siniestro, que está estabilizado. Las llamas arrasaron con una nave y también se generaron daños en los espacios contiguos.

Uno de ellos es un negocio de coworking. Su responsable Alfredo Pardo ya afronta las consecuencias de lo ocurrido: "No podemos trabajar, ya que no tenemos luz. También han caído las paredes y la terraza. El incendio no ha afectado a lo que son las oficinas, pero no tenemos aire acondicionado. Ahora, dependemos de saber cuándo van a tirar las paredes que se han quedado atascadas en la nave arrasada por las llamas. Por el momento, no nos han dicho nada porque tampoco saben ni cuándo caerán, ni cómo caerán, ni si tendrán que tirarlas".

"A lo mejor, pasa un mes y medio o dos semanas, no tengo ni idea. Estamos hablando de pérdidas, porque la gente va a dejar de venir. ¿Se podría haber evitado? No lo sé. No seré yo el que diga que los bomberos no trabajaron, pero yo creo que nuestras paredes comunes no se refrescaron, se dilataron y cayeron. Las paredes son paneles de hormigón que pesan una barbaridad y han caído de arriba. Si no hubiera sido por eso, yo no me hubiera enterado", expuso.

"Nosotros estábamos dentro. De hecho, había una reunión. Yo estaba en la zona de catering y nos avisaron de todo. Vino un chico y nos avisó. Los bomberos tardaron algo de tiempo, porque nos avisaron sobre las 15.15 horas y los bomberos llegaron a las 16.00 horas pasadas. Y lo cierto es que la gente de la empresa de al lado lo ha perdido todo, es una barbaridad. El seguro ya ha venido y lo han visto todo, pero no han concretado nada", ha apuntado Pardo.

Alfredo Pardo, responsable de un espacio de coworking ubicado en una nave contigua al espacio arrasado por el fuego en Xàtiva. / PERALES IBORRA

"El polígono está abandonado"

A su vez, Pardo lamentó las condiciones en las que se encuentra el polígono Les Meses: "Este polígono industrial está abandonado, solo nos faltaba esto ya. Ahora están cambiando una losa porque se ve que alguien se resbaló ayer, pero esto lleva años así. Todo está levantado. Nadie viene a barrer ni a arreglar nada. Las raíces de los árboles han causado destrozos. Y se han caído algunos y causado problemas. Ahora, van a cambiar el pavimento de l'Albereda y aquí está todo el pavimento levantado. Esto está hecho un desastre desde hace tiempo y no pasada nada, nadie hace nada, todo continúa igual".

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"Eran materiales muy inflamables"

Santiago Médina es el sargento del parque de bomberos de Alzira que hoy está coordinando los trabajos de extinción que aún se están llevando a cabo en la zona: "Ahora, son trabajos de refresco. El incendio está controlado, creemos ya no va a ir más. Estamos controlando los puntos calientes y la estructura. Son placas de hormigón y pueden caer. Hay que tener mucho cuidado. "Ahora, somos diez personas sobre el terreno, bomberos de los parques de Xàtiva y Alzira. Aún es pronto para saber cuanto tiempo vamos a estar aquí. Hablamos de una fábrica en la que se hacían placas de resina para duchas, unos materiales muy inflamables", ha apostillado.