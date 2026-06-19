UGT denuncia ante Inspección de trabajo que el ascensor para los residuos del hospital de Xàtiva lleva un año sin funcionar

El sindicato UGT ha denunciado ante la Inspección de Trabajo que el ascensor destinado a los trabajadores que prestan el servicio de limpieza en el complejo hospitalario Lluís Alcanyís de Xàtiva lleva un año sin funcionar.

Así, en el escrito presentado -al que ha tenido acceso Levante-EMV- se expone que "desde hace aproximadamente un año, el ascensor destinado al circuito de sucio se encuentra fuera de servicio. Como consecuencia de esta situación, los residuos hospitalarios -bolsas de basura, material fungible utilizado y material potencialmente infeccioso- están siendo transportados mediante los ascensores de uso general, utilizados habitualmente por pacientes, acompañantes y personal sanitario".

"Esta práctica supone Riesgo higiénico-sanitario, incumplimiento de los protocolos habituales de gestión de residuos sanitarios y exposición innecesaria de pacientes, usuarios y trabajadores. Toda esta situación está generando que los trabajadores de limpieza en la empresa concesionaria del servicio (Serveo) se vean afectados por esta situación y estén trabajando en unas condiciones pésimas, generando estrés e incluso un estado de impotencia y ansiedad", añaden.

La denuncia fue presentada hace varias semanas por el delegado sindical Moises Samper. Consultado ayer por este periódico comentó que la situación ha sido puesta con los responsables del hospital en varias ocasiones: "Es algo que sufrimos hace un año, más o menos. Hemos avisado muchas veces, hemos agotado todas las vías. La situación la padecemos los trabajadores de forma directa. Se lo decimos y no arreglan nada, nos dicen que 'están en ello' o 'esperando el proyecto'. Ahora, lo que hacemos es sacar la basura por los ascensores que usa todo el mundo, en los que los enfermos tienen preferencia. Es lo que nos dicen los celadores y tienen razón". "Igual suena muy fuerte, pero es una guarrada grande. La basura se puede caer o chorrear, por ejemplo, y no dar tiempo ni a limpiar lo ocurrido. Lo que pedimos es que, si no arreglan el ascensor, que elaboren un protocolo, como pasó en pandemia, por ejemplo. Que fijen unas horas determinadas para sacar la basura. El ascensor está dado de baja y creo que tienen que cambiarlo, nos deben dar una solución", comentan.

"Es una situación de extrema gravedad"

Samper ha concretado que la situación afecta a un colectivo de diez trabajadores: "Cada vez saca uno la basura, vamos rotando. Siempre hay una persona encargad de mañana, tarde o noche. También durante los fines de semana. El horario a cubrir es de siete de la mañana a diez de la noche".

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A su vez, el delegado sindical ha recordado que el servicio de limpieza fue adjudicado mediante concurso a la empresa Serveo: "La Sección Sindical de UGT del propio hospital ha comunicado el asunto al departamento de prevención de riesgos laborales y a la dirección económica. Ahora, la ponemos en conocimiento de la inspección de trabajo. Consideramos la situación de extrema gravedad desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales e higiénico-sanitario". Por todo ello, desde el sindicato piden que "mientras persista esta incidencia se adopten medidas organizativas alternativas que garanticen la separación de circuitos y la seguridad de pacientes, usuarios y trabajadores. También pedimos que la unidad de prevención de riesgos laborales evalúe esta situación desde el punto de vista preventivo y elabore protocolos para un mejor servicio".