Xàtiva homenajea a los Maulets en la conmemoración de la Crema de la ciudad

Xàtiva ha homenajeado este viernes, 19 de junio, a los Maulets en la conmemoración de la Crema de la ciudad en 1707, tras la Batalla de Almansa. El gobierno municipal ha recordado los episodios ocurridos hace más de 300 años tras la orden del rey Felipe V que arrasar la ciudad de Xàtiva por su resistencia en la Guerra de Sucesión.

El alcalde, Roger Cerdà, y el concejal de Cultura, Alfred Boluda, han depositado en el monolito que ensalza a los Maulets por su defensa de Xàtiva una corona de flores con la inscripción “Als Maulets. Xàtiva Renaix”. Al acto también han asistido los regidores Amor Amorós, Maria Beltrán, Pedro Aldavero. El homenaje ha contado con la participación de la Colla de Dolçaines i Percussió La Socarrà de Xàtiva y los músicos Juanra y Ricard han acompañado el momento de la colocación de la corona de flores en la Pedra als Maulets con la interpretación de la “Muixeranga”.

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, destacaba la importancia de la celebración del acto y manifestaba que “hay que hacer pedagogía y explicar a la ciudadanía que este día, hace 319 años, comenzó la quema de nuestra ciudad, que lo que pretendía era borrar nuestra ciudad y a sus vecinos del mapa. Después de 319 años aquí estamos, celebramos que no pudieron con nosotros, celebramos que esta ciudad renació de sus cenizas y celebramos que a pesar de todos los intentos que hubo de borrar nuestro nombre, de reducir al mínimo la población, a pesar de todo ello, los xativins y xativines hemos conseguido resistir y sobre todo trabajar para que cada día haya un futuro mejor para nuestra ciudad”.

"Es necesario recordar para saber qué futuro queremos"

El concejal de Cultura, Alfred Boluda, expresaba que “nos hemos reunido aquí en la Pedra als Maulets, en el homenaje a los Maulets, para conmemorar los 319 años de la Crema de Xàtiva, que es un acto que es necesario recordar, que forma parte de nuestra historia, pero que es un acto fundamental para reflexionar y saber qué futuro queremos. Lo que perdimos en esa quema y lo que queremos ser a partir de ahora. Por eso es importante recordar, desde la historia, pero también reflexionar como haremos mañana en el acto del Gran Teatre, que vamos a reflexionar sobre el futuro, el presente y el futuro que queremos”.

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El regidor de Cultura aludía a la gala que tendrá lugar este sábado, 20 de junio, a las 20:30 horas en el Gran Teatre de Xàtiva, con un acto teatral, musical y audiovisual creado por Teatre de l’Abast. El evento, que comenzará en la explanada exterior del edificio teatral, y seguirá después en el interior con la pieza conmemorativa “Laia”, que invitará a reflexionar sobre la memoria colectiva, el relato histórico y la forma en la que la sociedad actual se relaciona con la tecnología y el consumo masivo de información. La gala, tal como avanzaron días atrás en la presentación de la conmemoración, combinará humor, crítica política, música en directo y la participación ciudadana para revisitar uno de los episodios más trágicos de la historia de la ciudad, la destrucción de Xàtiva el año 1707 después de la Guerra de Sucesión.