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Xàtiva inicia las obras de la línea eléctrica del nuevo centro de salud a la espera de la Generalitat

La nueva infraestructura de baja tensión garantizará el suministro necesario para la puesta en marcha del equipamiento sanitario

Obras de la nueva línea eléctrica junto a la parcela donde se construirá el centro de salud Cecília Sanz.

Obras de la nueva línea eléctrica junto a la parcela donde se construirá el centro de salud Cecília Sanz. / A.X.

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Redacción Levante-EMV

Xàtiva

El Ayuntamiento de Xàtiva ha iniciado las obras de instalación de una línea eléctrica de baja tensión exclusiva para el futuro centro de salud Cecília Sanz, una actuación imprescindible para asegurar el correcto funcionamiento de esta infraestructura sanitaria una vez entre en servicio.

La nueva línea discurre por las calles Avenida Murta, Cardenal Serra y Catedrático Ángel Lacalle, hasta llegar al solar donde está previsto construir el nuevo centro de salud. Esta intervención permitirá dotar al equipamiento de los suministros necesarios para su desarrollo y futura puesta en marcha.

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El concejal de Obras Públicas, Ignacio Reig, ha señalado que «se trata de unas obras muy necesarias para el futuro desarrollo del nuevo centro de salud Cecília Sanz». El edil ha exigido a la Generalitat que inicie las obras de una infraestructura importantísima para la ciudad, antes de final de año, tal como se comprometió el conseller de Sanidad, Marciano Gómez: «esperamos que se cumpla la palabra dada y que esta actuación pueda ejecutarse antes de que finalice el ejercicio 2026. Se le acaban las excusas al Partido Popular y a Marcos Sanchis para iniciar las obras de esta infraestructura tan importante para nuestra ciudad, que dará servicio a más de 11.000 personas», ha apostillado el regidor de Obras.

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