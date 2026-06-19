Xàtiva recupera la normalidad tras quedar "bajo control y con evolución favorable" el incendio industrial en Hidronatur

El colosal incendio industrial que este jueves destruyó casi por completo una gigantesca nave industrial de 7.000 metros cuadrados en el polígono Meses de Xàtiva quedó controlado a las 22.25 horas de anoche, según informó el Consorcio Provincial de Bomberos.

A pesar de que todavía se puede observar cierta presencia de humo en la zona afectada, el Ayuntamiento de Xàtiva ha informado a las 9 horas de este viernes que la situación se encuentra "absolutamente controlada y la evolución es favorable".

Por todo ello, han quedado levantadas las recomendaciones preventivas emitidas durante la jornada de ayer para la población (como cerrar puertas y ventanas o evitar exposición al aire en las proximidades de la nave), por lo que se puede retomar la normalidad con total tranquilidad.

"La columna de humo ha reducido notablemente tanto su densidad como su intensidad y, además, el viento la desplaza hacia el este, de forma que no existe ningún riesgo para la salud de la población", precisan fuentes municipales.

Reabierta al CV-645

Las dotaciones de bomberos han sido reducida, aunque se mantendrá un dispositivo de vigilancia durante los próximos días para continuar controlando la evolución del fuego hasta su completa extinción. Así mismo, se ha reabierto la CV-645 y ya se puede circular con normalidad, manteniendo la precaución habitual.

Desde el Ayuntamiento de Xàtiva han querido agradecer "la colaboración, la responsabilidad y el comportamiento ejemplar de toda la ciudadanía durante estas horas".

Igualmente, el consistorio pide evitar desplazamientos innecesarios en la zona afectada, para facilitar las tareas que están llevando a cabo los servicios de emergencia y las personas propietarias de las naves próximas, que trabajan ahora en la evaluación de los daños y la retirada de material.